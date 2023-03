L’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc, parmi les plus influents au monde en soft power

Le cabinet britannique Brand Finance vient de publier son classement annuel des pays les plus influents au monde. Les trois pays africains les plus influents sont l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc, qui fait mieux que ses voisins africains et maghrébins.

Lors de sa rencontre annuelle Global Soft Power tenue le 2 mars, il a présenté son classement 2023 des nations les plus influentes au monde en analysant 121 pays. A l’échelle africaine, le Maroc (66e mondial) arrive troisième dans ce classement des pays les plus influents au monde, devant Maurice (67e mondial) Seychelles (74e), Tunisie (83e) mondial, Rwanda (85e), Algérie (86e), Côte d’Ivoire (87e ), Ghana (92e), Nigeria (93e mondial), rapporte Challenge.ma .

En comparant avec le classement précédent, trois pays du continent africain – l’Égypte, l’Afrique du Sud et le Maroc – ont tous perdu en influence sur les huit piliers du Soft Power établis par l’étude : affaires et commerce, gouvernance, relations internationales, culture et traditions, médias et communication, éducation et science, population et valeurs, puis avenir durable. Toutefois, d’autres pays africains tels que le Botswana (+16), le Soudan (24), les Seychelles (+16), la République démocratique du Congo (+9) et le Sénégal (+7) ont connu des progressions significatives, ajoute la même source.