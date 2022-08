L’Egypte se félicite de la promulgation de la nouvelle Constitution tunisienne

L’Égypte a félicité le gouvernement et le peuple tunisiens pour l’approbation du nouveau projet de constitution.

Le vote en faveur du projet de constitution « reflète la volonté du peuple tunisien et son aspiration à aller de l’avant sur la voie du progrès et de la prospérité dans le pays », a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué.

« L’Egypte affirme poursuivre son soutien et sa solidarité avec la Tunisie pour réaliser la stabilité et la prospérité des frères tunisiens dans le cadre des relations historiques étendues et des liens fraternels qui lient les deux pays et leurs peuples frères », a ajouté le ministère.

Le ministère a souhaité le meilleur pour la Tunisie.

La nouvelle constitution tunisienne entrera en vigueur après avoir été promulguée par le président de la République Kais Saied. Elle a été approuvée à 96% lors du référendum organisé en juillet avec un taux de participation de 31%.