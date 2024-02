L’Égypte veut devenir une plaque tournante régionale pour la production et le commerce de l’énergie

Le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a rencontré le directeur général de BP, Murray Auchincloss, en marge du salon du pétrole égyptien, EGYPS 2024.

Ila salué les activités exceptionnelles de BP, l’ampleur et la portée de ses investissements croissants en Égypte, ainsi que ses projets d’exploration dans le secteur du pétrole et du gaz, confirmant que les activités de BP sont conformes à l’objectif de l’Égypte de devenir une plaque tournante régionale pour la production et le commerce de l’énergie. Le président El-Sisi a souligné l’engagement de l’État à faciliter les opérations des entreprises internationales et du secteur privé dans ce domaine.

Il a également salué les activités de l’entreprise dans le domaine de la transition vers une énergie propre et de la réduction des émissions, affirmant une forte convergence de vues sur la question d’une transition énergétique juste. Il a souligné que l’Égypte est déterminée à étendre sa collaboration actuelle avec l’entreprise britannique, en particulier dans le domaine de la production d’hydrogène vert. Cette collaboration vise à permettre à l’Égypte d’exploiter efficacement ses ressources au profit des générations actuelles et futures.

