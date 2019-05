L’égyptien Jihed Jaricha arbitre de la rencontre

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’égyptien Hihed Jaricha pour diriger la finale aller de la Ligue des champions d’Afrique de football qui opposera vendredi 24 mai au Maroc, le Widad de Casablanca à l’Espérance sportive de Tunis.

Jaricha sera assisté par le soudanais Oueld Ahmed Ali et l’algérien Abdelhak Chettali.

Jihed Jaricha (43 ans) avait déjà officié la finale de l’édition 2015 de la compétition qui a opposé l’USM Alger au TP Mazembe.

Au cours de l’actuelle édition de la Ligue des champions, l’arbitre égyptien a dirigé deux rencontres; la première dans la phase des groupes entre Lobi stars du Nigéria et Sundowns et la deuxième en quart de finale entre le CS Constantine et l’Espérance de Tunis.