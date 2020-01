Leicester continue, Tottenham n’y arrive toujours pas

Aisément, Leicester s’est imposé à Saint James Park pour la suite de la 21e journée de Premier League (0-3). Les hommes de Brendan Rodgers ont consolidé leur deuxième place face à des Magpies sans idées offensives. Ayozé Perez, James Maddison et Hamza Choudhury sont les buteurs. A Tottenham, la situation est plus complexe. Les Spurs s’inclinent pour la deuxième fois en quatre rencontres sur la pelouse de Southampton (1-0). Peu inspirés, les hommes de José Mourinho se sont vus diminués par les blessures de Tanguy Ndombele et du capitaine Harry Kane. Les Saints prennent un bol d’air dans la course au maintien grâce au 13e but cette saison de leur buteur Danny Ings. Watford est venu à bout des Wolves (2-1) pour s’offrir un 3e succès en 5 matchs.