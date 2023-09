L’Emirati Amea Power va lancer en PPP un projet solaire de 86 millions$ à Kairouan

La société d’énergie renouvelable basée à Dubaï, Amea Power, développera un projet d’énergie solaire de 86 millions de dollars et 120 mégawatts en Tunisie visant à accélérer la transition du pays vers une énergie propre, annonce The National Business.

Ce sera le « premier projet solaire à grande échelle financé par des fonds privés » en Tunisie et l’un des plus grands projets de partenariat public-privé d’infrastructure dans le pays depuis plus d’une décennie, a indiqué la Société financière internationale, membre du Groupe de la Banque mondiale, dans un communiqué.

La SFI accordera à Amea Power un financement par emprunt pouvant atteindre 26 millions de dollars, dont 13 millions de dollars de financement concessionnel dans le cadre du Fonds pour les technologies propres.

La Banque africaine de développement(BAD) fournira, elle, un financement par emprunt pouvant atteindre 26 millions de dollars, dont 13 millions de dollars provenant du Fonds pour l’énergie durable pour l’Afrique.

Ce programme soutiendra le développement, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance du projet dans le gouvernorat de Kairouan en Tunisie, a indiqué la SFI.

Le contrat pour le projet a été ratifié par le gouvernement tunisien en mars de l’année dernière et fait partie d’un programme d’énergies renouvelables décrit par le gouvernement en 2018.

« Le gouvernement exprime son ferme engagement à mener à bien le projet solaire photovoltaïque de Kairouan de 120 MW, qui représente une avancée significative dans la transition énergétique du pays », a déclaré le chef du gouvernement Ahmed Hachani.

Les pays doivent tripler la capacité mondiale installée d’énergies renouvelables pour la porter à 11 000 gigawatts d’ici 2030 afin d’atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050, a souligné mardi l’Agence internationale de l’énergie.

Dans le même temps, le monde doit augmenter ses dépenses en énergies propres, passant des 1 800 milliards de dollars attendus en 2023 à 4 500 milliards de dollars par an d’ici le début de la prochaine décennie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, a déclaré l’AIE dans son rapport actualisé sur la feuille de route Net Zero.

La Tunisie vise 35% d’EP à l’horizon 2030

La Tunisie, qui a pour objectif d’atteindre 35 % d’énergie propre (EP) d’ici 2030, est l’un des pays de la région les plus exposés au changement climatique en raison de sa dépendance à l’égard d’une agriculture sensible au climat et de ses niveaux élevés d’urbanisation sujets aux inondations, a déclaré la SFI.

La dépendance excessive du pays à l’égard des hydrocarbures importés pour répondre à la demande croissante d’électricité a également menacé sa sécurité énergétique et rendu le secteur vulnérable aux fluctuations des prix et des taux de change.

Le projet solaire de Kairouan vise à exploiter le financement privé pour réduire la dépendance à l’égard des importations de combustibles et d’électricité produite au gaz, améliorer la compétitivité du secteur électrique tunisien et contribuer à restaurer la stabilité macro-budgétaire, a ajouté la SFI.

« Ce projet représente une avancée positive vers la transition verte de la Tunisie », a déclaré Hela Cheikhrouhou, vice-présidente régionale de la SFI pour le Moyen-Orient, l’Asie centrale, la Turquie, l’Afghanistan et le Pakistan.

« Les investissements Sud-Sud tels que celui-ci soulignent le rôle essentiel que les partenaires du secteur privé peuvent jouer dans la transition énergétique. Ce projet s’inscrit dans notre stratégie visant à permettre les investissements Sud-Sud, notamment des pays du Conseil de coopération du Golfe vers les marchés émergents. « .

Les investissements transfrontaliers de la SFI auprès d’entreprises basées dans le CCG ont atteint 6 milliards de dollars sur le compte propre de la SFI et 4,77 milliards de dollars de mobilisation, finançant à ce jour 170 projets, permettant à Amea Power de se développer en Afrique et au Moyen-Orient.

En novembre de l’année dernière, la SFI et d’autres partenaires ont fourni un financement de 770 millions de dollars à l’entreprise pour soutenir des projets solaires et éoliens en Égypte qui développeront plus d’un gigawatt de capacité combinée d’énergie renouvelable.

« Malgré tous les défis que le marché a rencontrés depuis la pandémie de Covid, nous sommes fiers de mener à bien ce projet et d’honorer notre engagement à soutenir la transition de la Tunisie vers une énergie propre », a déclaré Hussain Al Nowais, président d’Amea Power.

Amea Power étend rapidement ses investissements dans l’éolien, le solaire, le stockage d’énergie et l’hydrogène vert, et dispose actuellement d’un pipeline d’énergie propre de plus de six gigawatts dans 20 pays.