«L’Entreprise et la République: Une Reconstruction Commune», thème des 35èmes Journées de l’Entreprise

La 35ème session des « Journées de l’entreprise » aura lieu les 9, 10 et 11 décembre 2021 sous le thème « L’Entreprise et la République : Une Reconstruction Commune » à l’initiative de l’Institut arabe des chefs d’entreprises IACE.

Cette session intervient dans la foulée de nombreux changements politiques en Tunisie, qui ont suscité des interrogations et des doutes croissants sur le taux de convergence entre l’économie et le politique.

Dans ce contexte, le président de l’Institut arabe des chefs d’entreprise,Tayeb Bayahi, a affirmé que la situation actuelle nécessite de reformuler une nouvelle vision économique, soulignant la volonté des chefs d’entreprise de mettre en œuvre le nouveau programme et de s’engager dans la réalisation de l’œuvre de développement.

Bayahi a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 1er décembre 2021, que l’Institut a des devoirs… et qu’il a aussi un ensemble de droits qui doivent être clairs. Il a également noté que divers sujets en relation avec la République et l’Entreprise vont être traités pendant les journées de l’entreprise, dans le but de tracer une nouvelle voie pour l’IACE dans Le cadre de la République.

La 35ème session sera également l’occasion d’évoquer la question du financement de l’investissement au vu des difficultés que connaissent les finances publiques, à la lumière des propos tenus par le vice-président de l’Institut arabe des chefs d’entreprise Walid Haj Omar, notant que les banques, ce sont désormais elles qui financent le budget de l’Etat et abandonnent leur rôle de soutien à l’investissement. Et « cette problématique sera étudiée et discutée pour déboucher sur un ensemble de recommandations pour sortir de cette spirale » , a-t-il déclaré.

La quête d’une vision claire

La même source a souligné que « sans financement des investissements, nous ne pouvons pas créer des richesses et des emplois ».

En effet, l’efficacité économique des politiques publiques présuppose un cadre qui valorise la participation des investisseurs, au-delà de la simple amélioration du climat des affaires et de la pression sur les coûts des intrants de production, à un cadre constitutionnel et une vision claire, selon un mémorandum d’intérêt pour la 35ème session de l’institution, qui souligne qu' »il faut sortir de l’attente vers une étape d’encouragement de l’investissement, l’échec sera notre sort face à l’inflation cumulée qui nous menace ».

L’Institut estime également que le secteur privé a , au cours des dernières années, et malgré les difficultés rencontrées par l’État, lutté pour préserver les emplois et s’adapter aux risques, y compris lors de la crise pandémique du COVID-19, dont les conséquences sont toujours présentes, en plus de son engagement sociétal.

Walid Hajj Omar a déclaré que le pPrésident de la République, Kaies Saied, avait accepté que cette session se déroule sous son haut patronage , et il est prévu unea participation de nombreux responsables au plus haut niveau, notamment la cheffe du gouvernement Najla Boden et le gouverneur de la Banque centrale Marwan El Abbasi, en plus du secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi.

Cette session vise à édicter une charte engageant les institutions tunisiennes et l’Etat. Elle vise également à présenter des propositions et recommandations fondées sur des études scientifiques pour atteindre l’efficacité économique.

Voici les thèmes des ateliers qui débuteront le vendredi 10 décembre 2021 :

-Gouvernance et efficacité économique.

-Investissement, anticipation et institution républicaine.

-L’économie rentière et les grandes entreprises nationales.

-Les grandes institutions et institutions émergentes : Quelle interaction ?

-Impression sur l’institution et son propriétaire.

-Entreprise et politique… Influence et financement.

-La jeunesse et l’entreprise… Une vision d’avenir.