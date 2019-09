l’équipe nationale entame lundi sa préparation des matchs amicaux face à la Mauritanie et la Côte d’Ivoire

La sélection nationale de football entame lundi, le stage pour les deux matchs amicaux face à la Mauritanie, le 6 septembre à Radès et à la Côte d’Ivoire le 10 du même mois à Rouen (France), dans le cadre de la préparation aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations: Cameroun-2020.

Le nouveau sélectionneur national Mondher Kebaier a convoqué 28 joueurs pour ces 2 confrontations et a programmé 4 séances d’entrainement pour préparer le match face à la Mauritanie au stade Chedly Zouiten et deux séances pour la Côte d’Ivoire.

Par aileurs, les “Mourabitounes” qui retrouveront leurs adversairses de la phase de poule de la CAN -Egypte 2019 (0-0), ont commencé à rallier la capitale tunisienne avec l’arrivée dimanche, soir du sélectionneur Corenthin Martins accompagné de son adjoint, Ahmed Aït-Ouarab et des deux internationaux, Bakary N’Diaye (El Jadida) et Abdoul Ba (Auxerre). Les autres joueurs sont atendus lundi.

Le technicien français devra se passer de l’attaquant de Guingamp, Souleymane Anne, qui a déclaré forfait en raison d’une blessure contractée avec son club. Pour pallier à cette absence, Martins a fait appel au sociétaire du FC Nouadhibou, Babacar Bagili. Les entrainements de l’équipe mauritanienne se dérouleront à l’annexe du stade Olympique d’El Menzah

Voici la liste des joueurs tunisiens convoqués:

Gardiens: Farouk Ben Mustapha, Moez Ben Cherifia, Mouez Hassen

Joueurs: Rami Bédoui, Ali Maaloul, Yassine Meriah, Jeremy Dudziak, Zied Boughattas, Saddam Ben Aziza, Wajdi Kechrida, Ayman Ben Mohamed, Firas Chawat, Ghailane Chaalali, Mohamed Dragher, Oussema Haddadi, Hamdi Nagguez, Ahmed Khalil, Anice Badri, Seifeddine Khaoui, Salim Khelifi, Taha Yassine Khenissi, Omar Younes Layouni, Youssef Msakni, Hamza Rafiaa, Bilel Saidani, Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri, Naim Sliti.

Programme du stage et des deux matches amicaux

Lundi 2 septembre

10h45 Stade Chedly Zouiten de Tunis

séance d’engrainement ouverte 15 minutes aux médias

Mardi 3 septembre

18h45: stade chedly Zouiten

séance à huis clos

mercredi 4 septembre

18h45 Stade Chedly Zouiten

séance à huis clos

Jeudi 5 septmbre

18h45 stade Olympiquee de Radès

séance ouverte 15 minutes aux médias

Jeudi 6 sepetmbre

19h15: Stade Olympique de Radès

Match Tunisie- Mauritanie

Samedi 7 septembre

11h00: Stade Chedly Zouiten

Ouverte 15 minutes aux médias

Dimanche 8 septembre

Départ pour Rouen via Paris

séance d’entrainement à Rouen dans la soirée

Lundi 9 septembre

Séan ce d’entrainement

Mardi 10 septembre:

18h00: Stade Robert Deschamps de Rouen

Match Tunisie -Côte d’Ivoire