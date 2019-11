l’équipe nationale juniors en stage du 18 au 20 novmebre

La sélection tunisienne juniors (natifs 2001) entre en stage de préparation lundi à Tunis jusqu’à mercredi, en vue du tournoi de l’UNAF qui se déroulera à Tunis du 21 novembre au 1er décembre prochain.

Ce tournoi verra la particpation des équipes juniors d’Algérie, du Maroc et d’Egypte en plus du Burkina Faso, invité en tant que sélection hors zone.

L’entraineur national Maher Kanzari a programmé lundi à partir de 14h00, une première séance d’entrainement sur la pelouse du stade annexe d’El Menzah tandis que les autres séances se dérouleront mardi et mercredi au stade de Carthage (banlieue nord).

La liste des joueurs convoqués pour le stage:

Espérance ST: Samer Maraouni, Zied Brima, Farouk Mimouni, Mouhib Selmi

ES Sahel: Mohamed Amin Helal, Aziz Ben Abdallah, Mootez Saddem

Club Africain: Mohamed Amine Zeghada, Rayane Gharbi, Chiheb Laabidi, Gasmi Aziz, Ghaieth Zaanouni

CS Sfaxien: Aala Ghram, Abdallah Amri, Bechir Ghariani

US Ben Guerdane: CHawki Ben Khedher

Stade Tunisien: Belhedi Seif, Yassine Ridane, Yassine Mizouni

CO Médenine: Mouhib Chammakhi

EAIK (Suede) Edam Ben Lamine