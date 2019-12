Les 3 grandes réformes auxquelles devra s’atteler le nouveau gouvernement en toute priorité, selon Taoufik Rajhi

Taoufik Rajhi, ministre chargé des Grandes réformes auprès du chef du gouvernement a annoncé que le nouveau gouvernement tunisien est appelé à activer trois principales réformes urgentes.

Lors d’un point de presse tenu ce vendredi 13 décembre 2019 au palais du gouvernement à la Kasbah, Rajhi a précisé qu’il s’agit de la mise en place des projets de lois relatifs à l’économie solidaire et sociale, à la gouvernance des entreprises publiques et enfin à l’instauration de la protection sociale.

Sur un autre volet, le ministre a rappelé que le Fonds monétaire international (FMI) a exigé trois réformes à la Tunisie et qui concernent l’instauration d’une commission de lutte contre la corruption, la réforme du régime des retraites, ainsi que la loi budgétaire. Il a, dans ce contexte, démenti les informations selon lesquelles le fonds monétaire international s’immisce dans les affaires économiques de la Tunisie. Et de préciser que les bailleurs de fonds à l’instar de la Banque mondiale, exigent que le gouvernement tunisien engage plusieurs réformes.

Par ailleurs, Rajhi a assuré que le gouvernement a multiplié ses efforts afin de concrétiser toutes les réformes qui ont été programmées et ce au niveau de plusieurs secteurs, il a affirmé à titre d’exemple qu’en 2020 les caisses sociales n’ont pas été en butte à des problèmes financiers, grâce à la loi de réforme qui a été créée en Tunisie pour r la première fois et qui a été approuvée récemment par un conseil ministériel.

Le ministre des Grandes réformes auprès du chef de gouvernement a, également, annoncé que les grandes réformes ont concerné essentiellement : les finances publiques (100 %), les réformes constitutionnelles et organisationnelles (88%), les réformes économiques (82%), les réformes sociales (75%)…

Il a fait savoir que 51% des réformes ont été menées par le gouvernement entre 2017 et 2019, assurant que la création d’un nouveau portefeuille de ministre chargé des grandes réformes a fortement contribué à la concrétisation de plusieurs réformes. Il a affirmé qu’avant 2015, il n’y avait pas eu de réformes, car cette période a été marquée par les problèmes de la transition politique et les problèmes de la révolution. Et Rajhi d’ajouter que la loi de la gouvernance pour les entreprises publiques n’a pas changé depuis une trentaine d’années, indiquant au passage que sur proposition du ministre en charge des grandes réformes, le conseil des ministres vient d’adopter une nouvelle loi avant-gardiste sur cette question de la gouvernance des entreprises publiques, sans autres formes de détails.

L’écueil des entreprises publiques

Le ministre a souligné que les projets adoptés par le Conseil des ministres tenu mercredi, serviront à traiter les questions sociales, dont la réforme de la loi des entreprises publiques qui n’a fait l’objet d’aucune réforme depuis 30 ans. Et de poursuivre que les réformes en cours concernent l’amélioration de l’accès à l’information, les services administratifs, la numérisation de l’administration, et la réforme du système de la subvention, ainsi que la gouvernance des entreprises publiques. La réforme des entreprises publiques concerne plus précisément, les banques publiques, à travers la restructuration financière et la mise en place des principes de la gouvernance et la réalisation des contrats programmes.

Le ministre a mis l’accent sur les réformes qui ont été accomplies par les gouvernements successifs, depuis l’année 2015, précisant que ” celles-ci aideront le prochain gouvernement à travailler sans pressions”.

Les grandes réformes ont été réparties sur six principaux axes relatifs l’édification des institutions de l’Etat, la mise en place des instances constitutionnelles, et des réformes économique, institutionnelle, financière et bancaire, ainsi que les réformes des finances publiques, et les réformes sociales dont la plupart ont été établies en concertation avec les partenaires sociaux.