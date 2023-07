Les achats d’électricité en provenance d’Algérie flambent de 145 %

Les achats tunisiens d’électricité en provenance d’Algérie en 2022 ont augmenté de 145 %, selon les données du dernier rapport publié par l’Association tunisienne du pétrole et du gaz intitulé « Annales de l’énergie 2022 ».

Le rapport attribue cette augmentation des achats d’électricité à l’Algérie à la réduction des importations contractuelles de gaz algérien, notant que ces achats étaient de l’ordre de 6,2 milliards de kilowattheures et représentaient 12 % de l’électricité disponible en Tunisie en 2022 contre 9,4 % l’année précédente.

Les ventes de la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) à partir de l’électricité ont augmenté de 5 % en 2022 par rapport à l’année dernière, parallèlement à l’augmentation de la valeur des créances non recouvrées de l’entreprise au 31 décembre 2022 à 9,2 milliards de dinars, dont 44% sont dues aux structures publiques.

Dans le même contexte, le rapport souligne que le taux de dépendance énergétique vis-à-vis de la Tunisie est passé de 2,51 % en 2021 à 55 % en 2022, parallèlement à la faible dépendance persistante aux énergies renouvelables, qui ne représentent que 1,1 % de la consommation totale d’énergies primaires.

Le rapport souligne la faible valeur ajoutée du secteur de l’énergie en Tunisie, qui était de l’ordre de 8,4 milliards de dinars en 2021, selon les dernières données disponibles, ne dépassant pas 7, 3% du PIB, contre 6,4% en 2015 et 1,7% en 2010.

Dans ce contexte, la valeur des investissements dans le secteur n’a pas dépassé 1,2 milliards de dinars en 2021, soit 10 % du total des investissements dans le pays, contre 12 % en 2015 et 17 % en 2010.

Dans un contexte connexe, la valeur des subventions énergétiques a augmenté de 130 % en 2022 pour atteindre 6,7 milliards de dinars, soit 3,5 % du PIB, contre 6,2 % en 2021.

L’association a expliqué cette hausse record par l’augmentation du prix moyen du baril de Brent en 2022 à environ 2,101 dollars contre 7,70 dollars en 2021, ce qui est dû aux répercussions de la guerre en Ukraine et à la fluctuation des cours mondiaux du pétrole brut et du gaz, outre l’impact de la baisse du prix du dinar par rapport au dollar, le taux de change du billet vert par rapport à la monnaie nationale se situant à moins de 105,3 dinars en 2022 contre 793,2 dinars en 2021.

La STEG rassure

Pour référence, et coïncidant avec la canicule que connaît la Tunisie ces jours-ci, le directeur de la coopération et de la communication de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz, Mounir Ghabri, a confirmé qu’une entreprise dispose d’un réseau de leadership pour faire face au pic de consommation, indiquant que le dimanche 9 juillet, une demande d’énergie électrique a été enregistrée à 4150 mégawatts, contre 4363 mégawatts enregistrés samedi, le premier pic de cet été.

Mounir Ghabri a indiqué que la canicule va se poursuivre , tout en adressant un message rassurant aux Tunisiens dans lequel il a souligné que les réseaux de production fonctionnent normalement, notant que certains dysfonctionnements surviennent dans les réseaux de distribution.

Il a souligné que dans la nuit du 9 juillet, vers minuit, un dysfonctionnement a été constaté dans un transformateur électrique à Sidi Bouzid, et des équipes techniques sont intervenues sur les lieux pour réparer les dégâts, et a parlé de coupures de courant parfois dans certaines régions, comme dans le gouvernorat de la Manouba.

Le responsable a appelé à la nécessité de reporter l’utilisation des appareils électromagnétiques après les heures de pointe (11h00 à 16h00) et de modifier le climatiseur à 26 degrés.

La Tunisie a connu une vague de chaleur sévère qui a dépassé les taux normaux pour le mois de juillet de plus de 10 degrés.