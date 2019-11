Les Africains font à Dakar le bilan des interventions militaires au Sahel

Le Forum pour la paix et la sécurité en Afrique s’est ouvert ce lundi 18 novembre à Diamnadio, près de Dakar, la capitale sénégalaise.

Cette sixième édition de ce colloque devenu au fil des ans le grand-rendez-vous annuel du mini-monde de la paix et de la guerre en Afrique, sera surtout consacrée à la situation au Sahel. Une région où, malgré l’engagement sur le terrain depuis janvier 2013 de milliers de soldates français, onusiens et africains, les groupes jihadistes résistent, se renforcent et se répandent.

“Compte tenu des développements sur le terrain, on ne peut ignorer ce qui se passe actuellement dans les pays sahéliens. Plusieurs ateliers sont d’ailleurs consacrés aux différents aspects de la crise qui sévit dans la région”, justifie le Colonel Edouard Mbengue, un des chargés de communication du Forum qui promet « des recommandations fortes destinées aux Etats concernés et leurs partenaires étrangers impliqués dans lutte contre les groupes jihadistes”.