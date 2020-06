Les agents de la compagnie pétrolière OMV entameront une grève de trois jours, les 18, 19 et 20 juin sur leur lieu de travail, et ce suite à l’échec de la session de conciliation ayant réuni les représentants de l’UGTT, ceux de l’OMV et le syndicat de base de la société, selon Mosaïque fm.