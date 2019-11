les Algériens en stage début décembre à Alger

La sélection algérienne de handball effectuera début décembre prochain un stage de préparation à Alger, en vue de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), prévue janvier 2020 en Tunisie.

L’entraineur du sept algérien, le Français Alain Portes, a retenu une liste de 18 joueurs pour prendre part à ce stage avant d’effectuer deux autres regroupements en Algérie, et deux stages à l’étranger en vue du rendez-vous continental qui sera qualificatif au Mondial-2021 (six premiers au classement) et aux JO-2020 (qualification directe pour le vainqueur et participation au tournoi pré-olympique pour le vice-champion).

La sélection algérienne de handball (messieurs) versée dans le groupe D de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2020), débutera le tournoi face à la Zambie, le 16 janvier, avant de jouer son deuxième match face au Congo, le 17 janvier (16h00), et de boucler la phase de poules face au Maroc, le 19 janvier (14h00).

Selon le calendrier de cette 25e édition de la CAN de handball, le tableau final du tournoi débutera le 20 janvier avec le déroulement des huitièmes de finale, suivis des quarts le 22 janvier.

Les demi-finales de la CAN-2020 se disputeront le 24 janvier, alors que la finale a été programmée le 26 janvier.

Seize (16) pays participeront à la CAN-2020, dont le vainqueur final validera l’unique billet qualificatif pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020. Il s’agit de la Tunisie (tenante du titre et pays organisateur), l’Algérie, l’Angola, le Cameroun, le Cap Vert, le Congo, la Côte d’Ivoire, la RD Congo, l’Egypte, le Gabon, la Guinée, le Kenya, la Libye, le Maroc, le Nigéria, et la Zambie. Le Sénégal qui devait participer au tournoi dans le groupe D a finalement décidé de se retirer de la compétition pour des raisons inconnues.