Les ambitions politiques intactes de Laurent Gbagbo

Revenu mi-juin en Côte d’Ivoire après avoir été acquitté par la justice internationale, l’ancien président s’attelle à la formation d’un nouveau parti.

A 76 ans, il est possible de penser quotidiennement à son héritage et, parallèlement, refuser toute idée de retraite, au point de nourrir des rêves d’une réinstallation au sommet de l’Etat. Près de trois mois après son retour à Abidjan, le 17 juin, Laurent Gbagbo a démontré à ceux qui en doutaient qu’il demeure l’un des pôles magnétiques de la vie politique ivoirienne, qu’il entend bien le rester et qu’il n’a renoncé à rien. Son nouveau parti, en cours de création, devrait voir le jour courant octobre.

« Personne ne croit plus en son étoile que lui-même », confie l’un de ses amis. Et qu’importe si ce retour au-devant de la scène doit passer par une rupture avec le Front populaire ivoirien (FPI), le parti qu’il a fondé il y a près de quarante ans dans la clandestinité, et par un divorce avec Simone Ehivet-Gbagbo, sa compagne de lutte pour l’instauration du multipartisme avant de devenir une inflexible première dame lorsqu’il était au Palais.