Les banques privées tunisiennes n’accordent désormais plus des prêts à long terme

Les banques tunisiennes interrompent les prêts à long terme après que la nouvelle loi ait menacé leurs profits, selon des sources

Les banques privées tunisiennes ont cessé d’accorder de nouveaux prêts à plus de 15 ans pour protéger leurs profits après qu’une nouvelle loi a réduit les coûts d’emprunt, ont déclaré des sources bancaires à Reuters qui s’attend à ce que soit compliqué l’accès des Tunisiens aux prêts au logement.

« Nous avons reçu des instructions verbales (de la part de la direction de la banque) pour cesser de prêter des crédits à taux fixe avec des échéances supérieures à 15 ans », a déclaré à Reuters un haut responsable d’une banque privée.

Il a précisé qu’il était clair que les instructions étaient verbales afin d’éviter tout impact écrit qui pourrait conduire les banques à être pénalisées par les autorités financières.

Des responsables de deux autres banques privées ont déclaré à Reuters qu’ils avaient été informés verbalement par la direction de ne pas accorder de nouveaux prêts d’une durée supérieure à 15 ans.

L’un d’entre eux a déclaré : « L’objectif est de réduire les risques financiers résultant des prêts à bas prix, qui augmentent la pression sur les banques et la distribution des dividendes attendus aux actionnaires. »

Mohamed Souilem, analyste financier et ancien directeur de la politique fiscale à la Banque centrale de Tunisie, a déclaré que la décision des banques d’arrêter les nouveaux prêts à long terme semble être une réponse directe aux nouvelles réglementations.

Il s’attend à ce que cette décision ait un impact sévère sur l’accès des Tunisiens aux prêts immobiliers et sur la résilience du secteur bancaire déjà fragile.

« La décision pourrait affecter la cote de crédit des banques, et les Tunisiens auront vraiment du mal à obtenir des prêts immobiliers maintenant », a-t-il déclaré à Reuters.