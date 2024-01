Les barrages tunisiens remplis à 33%, au 19 janvier 2024

Les barrages tunisiens sont remplis à 33%, au vendredi 19 janvier 2024. Ce taux est estimé à 33,7% pour le barrage de Sidi Salem (Béja) et à 44% pour le barrage de Sidi el-Barrak (Béja), selon les dernières statistiques de l’ONAGRI.

Au 19 janvier 2024, les réserves globales dans les barrages ont atteint 763,9 millions de m3, contre 632,579 millions de m3 au même jour de 2023.

Les apports globaux aux barrages sur la période allant du 1er septembre 2023 au 18 janvier 2024 se sont établis à 370,276 millions de m3, soit une baisse importante par rapport à la moyenne de la période (723,271 millions de m3) et une hausse remarquable par rapport aux apports enregistrés sur la même période de la saison dernière (120,001 millions de m3).

Par ailleurs, au cours de la période allant du 1er septembre 2023 au 14 janvier 2024, les quantités de pluies enregistrées sur tout le territoire tunisien ont atteint 78,2 mm. Ces quantités sont inférieures à la moyenne de la période (114,9 mm) et le déficit pluviométrique est compris entre 19 et 58% dans les différentes régions, indique la revue de l’ONAGRI « ONAGRI Vigilance/ Janvier 2024 », publiée hier vendredi.

Les quantités les plus importantes ont été enregistrées dans la région du nord-est (199,8 mm) et du nord-ouest (188,9 mm).

