Les bons chiffres du tourisme tunisien : Un rebond de 66% des recettes

Les derniers indicateurs statistiques publiés par le ministère du Tourisme ont révélé que le secteur a enregistré des chiffres positifs depuis le début de cette année jusqu’au 20 mars 2023. En effet, les recettes touristiques en Tunisie ont affiché une augmentation de 66% pour atteindre une valeur de 881 millions de dinars par rapport à la même période en 2022.

Le nombre des arrivées en Tunisie s’est élevé à environ 1,4 million, soit une augmentation de 11,8% par rapport à la période correspondante en 2019, tandis que le nombre de nuitées passées a atteint les 2,2 millions.

Ces chiffres interviennent au moment où le ministère a confirmé qu’il s’est lancé dans l’adoption d’un plan pratique pour rétablir l’activité touristique après le Covid-19, notamment en ce qui concerne la diversification des produits et des offres touristiques en fonction de l’évolution des demandes de ceux qui souhaitent passer leurs vacances en Tunisie, et a notamment annoncé la disponibilité des différents établissements touristiques à recevoir des touristes de différents pays du monde.

Le ministère affirme que la Tunisie est classée quatrième parmi les destinations touristiques préférées des touristes français, et prédit ainsi une saison touristique prometteuse.

Forte demande

Les recettes touristiques ont augmenté de 83% pour l’ensemble de l’année 2022, par rapport à 2021, pour atteindre 4,2 milliards de dinars, selon les indicateurs monétaires et financiers rendus publics par la Banque centrale de Tunisie.

A cet égard, le ministère a souligné que les indicateurs pour le secteur du tourisme en Tunisie, qui ont été enregistrés tout au long de l’année 2022, ont montré que les objectifs fixés pour cette année ont été dépassés, se situant entre 50 et 60% des chiffres en 2019, pour atteindre au total environ 70%.

Le nombre des arrivées en Tunisie, selon les données publiées par les services concernés du ministère de l’Intérieur, a atteint plus de 6 millions et 437 mille touristes de diverses nationalités, soit une augmentation de plus de 160% par rapport à 2021.

Les recettes touristiques en 2022, selon la Banque centrale de Tunisie, ont augmenté de 83,1%, à environ 4,279 millions de dinars par rapport à 2021 et ont récupéré 76% des recettes de 2019.

Les statistiques relatives au nombre de nuitées passées par les touristes étrangers ont montré qu’environ 20 millions de nuitées touristiques ont été enregistrées sur l’ensemble de l’année 2022, soit une augmentation d’environ 140% par rapport à 2021 et un taux de récupération d’environ 65% du nombre de nuits pour 2019.

Par ailleurs, la destination touristique tunisienne connaît une forte demande de la part des voyageurs au cours de l’année 2023, selon le ministre Mohamed Moez Belhassine dans bon nombre de déclarations médiatiques, soulignant l’importance d’une bonne préparation pour l’été 2023, et exprimant son espoir pour le retour du marché russe, qui en 2019 a atteint environ 630 mille touristes.

Les mêmes chiffres qu’en 2019

« Le tourisme reprend de plus belle, nous sommes sur les mêmes chiffres qu’en 2019 », se réjouit, au demeurant, responsable des relations publiques pour l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Adel Mhenni, , cité par TourMaG lors du Ditex 2023.

« C’est certainement la proximité, le prix, l’accueil qui sont nos premiers atouts », ajoute-t-il.

Comme chaque année, l’ONTT profite du DITEX pour revoir les partenaires : agences de voyages locales, tour-opérateurs, mais aussi les compagnies aériennes qui desservent la Tunisie (Air France, Transavia, Tunisair, Nouvel Air).

L’été 2023 s’annonce déjà « full » au niveau des réservations et la destination vise le million de touristes contre 800 000 en 2022.