Les Bouchammaoui et Chabchoub montent dans le capital de l’UIB

Dans une récente déclaration de franchissement de seuil à la hausse, la société City Cars concessionnaire de la marque de voitures Kia, a indiqué détenir désormais 10,003 % du capital de la banque UIB. Elle précise aussi, qu’elle envisage de poursuivre l’acquisition et la cession des actions, sans autre intentions, comme par exemple de demander un siège au conseil d’administration. On rappelle que la banque UIB, dont l’actionnaire majoritaire (la Française Société Générale). prépare la cession de, part ou totalité de ses parts.

City Cars, où les groupes Bouchammaoui et Chabchoub notamment détiennent 66,5 % du capital vias la société « Automobile Investment Compagny », terminait le 1er semestre 2023, avec un total revenu de 144,5 MDT et un bénéfice net de 15 MDT. A fin décembre 2022, l’UIB affichait un PNB de 490,850 MDT et un résultat net de 132,172 MDT