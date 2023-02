Les Bouchers appellent le Mufti de la République à annuler l’Aïd Adha

Le président de la Chambre des Bouchers, Ahmed Laamiri, a appelé ce vendredi 10 février 2023 sur les ondes d’une radio privée, le Mufti de la République Hichem Ben Mahmoud à annuler les festivités de l’Aïd Al-Adha, afin de préserver le cheptel. Selon ses dires, cet appel a pour but de préserver le cheptel ovin, car la Tunisie n’en possède plus et n’en produit pas.

Il a, également, dénoncé la hausse extrême des prix de la viande ovine, due selon lui à la pénurie de cheptel, indiquant que la Tunisie devra importer des moutons de l’étranger pour l’Aïd Adha. Les prix seraient en moyenne de 1.300 dinars, et cela affecte négativement le secteur de la viande.

Laamari a, en outre, ajouté que « nous avons envoyé une correspondance au ministre du commerce les 17 janvier et 2 février, décrivant la situation critique du secteur de la viande rouge en Tunisie, et nous allons bientôt nous négocier pour trouver des solutions urgentes » a-t-il assuré.