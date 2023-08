Les «Boulangeries modernes», sans farine, pointent une volte-face du ministère du Commerce

Le membre du Bureau Exécutif du Groupement professionnel mixte des Boulangeries Modernes « Connect », Ali Jallab a lancé un cri d’alarme suite à la volte-face du ministère du Commerce qui, a-t-il dit, n’a pas tenu ses promesses, en ce sens que les boulangers relevant de cette catégorie n’ont pas été approvisionnées en farine.

Sur Diwan Fm, il a noté que de nombreuses boulangeries ont fermé boutique depuis 20 jours et mis leurs employés en chômage, en plus de leur incapacité à se procurer les ressources financières nécessaires pour payer les factures, chèques et loyers.

Il a appelé le ministère du Commerce à organiser le secteur, mais sans empêcher la profession de travailler afin de sauvegarder les emplois, appelant les autorités à intervenir d’urgence pour trouver une solution à la crise du pain.