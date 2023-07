Les boulangeries non-classées interdites de vendre les Baguettes

Au cours de la rencontre hier à La Kasbah du chef de tout l’Etat tunisien Kais Saïed avec la cheffe du gouvernement et la ministre des finances, Najla Bouden a annoncé que décision a été prise d’ interdire aux boulangerie non-classées ( qui ne reçoivent pas de farine subventionnée) de commercialiser la baguette normal .

Rappelons qu’il y a 3.337 boulangeries classées, dont 270 sont interdites d’approvisionnement en farine subventionnées pour cause de fraude. Les non-classées, objet de la décision annoncée par la cheffe du gouvernement, sont au nombre 1.443 que Kais Saïed a traité de « Cartels qui affament la population ».

Par ailleurs, et selon le chef de tout l’Etat tunisien, il « y a un problème de stockage des céréales et non de distribution », dit Saïed qui accuse des « cartels dans l’Etat » qui fabriquent ces crises et pour enlever, de manière indirecte, la compensation des céréales