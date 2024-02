«Les bus d’occasion acquis par la Transtu sont écologiques»

L’acquisition de 47 bus, dont 9 bus articulés, fait partie de la deuxième tranche de l’achat de 300 bus d’occasion auprès de l’Agence indépendante des transports à Paris, d’une valeur de 16 millions de dinars, a indiqué Hayet Chamtouri, responsable de l’information et de la communication à la Société des transports de Tunis.

Elle a expliqué que la première tranche a été reçue en août, elle se compose de 122 bus, dont 32 articulés, affirmant que le reste des bus sera reçu dans le cadre de cet accord à la fin de l’année en cours, estimé à environ 131.

Sur Express Fm, Chamtouri a confirmé que l’exploitation de ces bus va bientôt commencer, le contrôle technique aura lieu dans les entrepôts de l’Agence Technique des Transports Terrestres, pour compléter les documents administratifs nécessaires à l’octroi d’un visa d’exploitation aux bus.

Elle a souligné que l’acquisition de ces bus est une mesure exceptionnelle, compte tenu de la situation financière difficile que connaît la Société des transports de Tunis, notamment en raison de l’accumulation de la non-réalisation d’anciens programmes et de l’acquisition de nouveaux.

Le prix du nouveau bus est estimé entre 400 000 et 450 000 dinars, et celui du bus articulé entre 700 000 et 700 000 dinars, selon ses dires.

Selon la responsable, un comité technique composé d’ingénieurs s’est déplacé en France, où le contrôle technique sur le terrain des bus d’occasion, qui sont des éco-bus selon les spécifications européennes et préservent l’environnement, est le premier du genre en Tunisie selon le cahier des charges (EURO-5).

La structure de ces bus est également basse, ce qui permet aux personnes handicapées de monter à bord de l’espace qui leur est alloué, et les bus seront utilisés dans des zones à forte densité de population et à faible offre, notamment les lignes d’El-Mnihla, de Cité Ettadhamen, et d’El-Bassatin.

Elle a souligné qu’il existe un programme pour l’acquisition de nouveaux bus car l’entreprise est en train de chercher du financement pour l’acquisition de 175 bus, soulignant que les nouveaux bus seront disponibles en 2025 et 2026.