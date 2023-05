Les cafés ne voient pas de sortie de crise pour bientôt

Dans des déclarations lundi 29 mai à Radio Express FM, Nizar Sammari, membre du bureau directeur de la Chambre nationale des propriétaires de Cafés et président de sa section régionale de Ben Arous, s’est plaint que les peines auxquelles sont confrontés les établissements de Café n’ont pas l’air de s’arrêter pour bientôt, notant qu’elles se sont accumulées suite aux politiques des gouvernements précédents.

Après avoir précisé que le nombre des établissements de Café atteint 40 mille, il a déploré que l’Office tunisien du commerce n’importe pas les quantités suffisantes de café, tandis que l’Etat ne permet pas aux privés d’en importer, outre les pénuries de sucre et de thé, puis les récentes coupures d’eau , la nuit, qui ont impacté le temps d’ouverture de ces établissements, et sont venues s’ajouter aux retombées de coronavirus en 2020/2021 , ce qui a entraîné des retards dans le paiement des loyers, des cotisations aux caisses sociales, et autres charges.

Il a affirmé que les promoteurs de projets ont tendance à investir dans le secteur en ouvrant de nouveaux cafés parce que les formalités sont simplifiées, toutefois, les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées par tous, tandis que 30% des marchandises sont achetées sans factures, à l’instar du tabac pour les narguilés dit « mâassal » qui est importé illicitement.

Aussi, il n’y a pour le moment aucun espoir de détente à l’horizon, a-t-il dit appelant le gouvernement à se pencher sur le dossier des cafés pour trouver des solutions durables à la situation.