Championnat d’Afrique des clubs champions: les calendriers des rencontres dévoilé

La Confédération africaine de handball (CAHB) a dévoilé jeudi, les calendriers des matchs du

43e championnat d’Afrique des clubs champions de handball (messieurs et dames), prévu à Hammamet et Nabeul du 30 septembre au 9 octobre 2022.

Chez les messieurs, l’Espérance de Tunis et le Club Africain ouvriront vendredi respectivement face à la JSK de la RD Congo (14h00) et aux FAP du Cameroun (19h00), tandis que chez les dames, le CSF Moknine défiera les Angolaises de Primero de Agosto (14h00).

Voici par ailleurs le calendrier complet de la compétition : Vendredi 30 septembre : Messieurs : Flowers HC (Bénin) - ES Aïn Touta (Algérie) 10h00 Red Star (Côte d'Ivoire) - MC Alger (Algérie 10h00 Espérance de Tunis (Tunisie) - JSK (RD Congo) 14h00 Club Africain (Tunisie) - FAP (Cameroun) 19h00 Dames : FAP (Cameroun) - USG (Guinée) 10h00 Habitat HBC (Côte d'Ivoire) - HBC El-Biar (Algérie) 12h00 DGSP (Congo) - Grasshoppers HC (Nigeria) 12h00 Primero de Agosto (Angola) - CF Moknine (Tunisie) 14h00 Petro Atlético (Angola) - Flowers HC (Bénin) 14h00 CF Boumerdes (Algérie) - TKC (Cameroun) 14h00 Samedi 1e octobre : Messieurs : FAP (Cameroun) - MC Alger (Algérie) 17h00 ES Aïn Touta (Algérie) - JSK (RD Congo) 17h00 Al-Ahly (Egypte) - Flowers HC (Bénin) 19h00 Zamalek (Egypte) - Red Star (Côte d'Ivoire) 19h00 Dames : USG (Guinée) - Habitat HBC (Côte d'Ivoire) 11h00 Flowers HC (Bénin) - FAP (Cameroun) 11h00 CF Moknine (Tunisie) - DGSP (Congo) 13h00 Grasshoppers HC (Nigeria) - TKC (Cameroun) 13h00 CF Boumerdes (Algérie) - Primero de Agosto (Angola) 15h00 HBC El-Biar (Algérie) - Petro Atlético (Angola) 15h00 Dimanche 2 octobre : Messieurs : ES Tunis (Tunisie) - Flowers HC (Bénin) 13h00 Club Africain (Tunisie) - Red Star (Côte d'Ivoire) 17h00 Al-Ahly (Egypte) - ES Aïn Touta (Algérie) 17h00 Zamalek (Egypte) - MC Alger (Algérie) 19h00 Dames : Flowers HC (Bénin) - HBC El-Biar (Algérie) 11h00 Primero de Agosto (Angola) - Grasshoppers HC (Nigeria) 11h00 Petro Atlético (Angola) - USG (Guinée) 13h00 CF Moknine (Tunisie) - CF Boumerdes (Algérie) 15h00 FAP (Cameroun) - Habitat HBC (Côte d'Ivoire) 15h00 DGSP (Congo) - TKC (Cameroun) 19h00 Lundi 3 octobre : Messieurs : MC Alger (Algérie) - Club Africain (Tunisie) 13h00 ES Aïn Touta (Algérie) - ES Tunis (Tunisie) 17h00 JSK (RD Congo) - Al-Ahly (Egypte) 17h00 Zamalek (Egypte) - FAP (Cameroun) 19h00 Dames : Grasshoppers HC (Nigeria) - CF Moknine (Tunisie) 11h00 USG (Guinée) - Flowers HC (Bénin) 11h00 CF Boumerdes (Algérie) - DGSP (Congo) 13h00 Habitat HBC (Côte d'Ivoire) - Petro Atlético (Angola) 15h00 FAP (Cameroun) - HBC El-Biar (Algérie) 15h00 Primero de Agosto (Angola) - TKC (Cameroun) 19h00 - Mardi 4 octobre (repos) Mercredi 5 octobre : Messieurs : ES Tunis (Tunisie) - Al-Ahly (Egypte) 13h00 FAP (Cameroun) - Red Star (Côte d'Ivoire) 15h00 Zamalek (Egypte) - Club Africain (Tunisie) 17h00 Flowers HC (Bénin) - JSK (RD Congo) 19h00 Dames : Habitat HBC (Côte d'Ivoire) - Flowers HC (Bénin) 11h00 HBC El-Biar (Algérie) - USG (Guinée) 11h00 Primero de Agosto (Angola) - DGSP (Congo) 13h00 TKC (Cameroun) - CF Moknine (Tunisie) 15h00 CF Boumerdes (Algérie) - Grasshoppers HC (Nigeria) 17h00 Petro Atlético (Angola) - FAP (Cameroun) 19h00 Jeudi 6 octobre : Quarts de finale (messieurs et dames) Vendredi 7 octobre : Demi-finales (messieurs et dames) Samedi 8 octobre : Matchs de classement (sous réserves de confirmation de salle) Dimanche 9 octobre : Matchs de classement pour la 3e place Finales.