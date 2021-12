Les cas d’Onicrom recensés en Tunisie montent à 10

Dix cas du variant Onicrom ont été recensés en Tunisie à ce jour, a révélé, lundi, Hechmi Louzir, membre de l’Instance nationale de lutte contre le coronavirus et directeur de l’Institut Pasteur, précisant que la vaccination est extrêmement importante et qu’elle représente le seul moyen pour éviter la propagation du virus.

Il a fait savoir, sur Mosaïque fm, que plus de 50% des Tunisiens se sont fait vacciner contre la Covid-19, qualifiant ce pourcentage d’honorable, soulignant toutefois que les quadragénaires sont les plus réticents à la vaccination.

« Cette catégorie de personnes est plus exposée à la contamination, voire même au décès des suites de la Covid-19, parce qu’une bonne partie des 40 ans et plus n’est pas vaccinée », a expliqué Louzir.