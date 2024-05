Les chars israéliens se déploient dans le centre de Rafah, faisant fi des injonctions internationales

Des chars israéliens ont atteint le centre de Rafah pour la première fois mardi, selon des témoins, trois semaines après le début d’une opération terrestre dans le sud de la ville de Gaza qui a suscité une condamnation mondiale.

Les chars ont été aperçus près de la mosquée Al-Awda, un point de repère central de Rafah, ont déclaré les témoins à Reuters. L’armée israélienne a déclaré que ses forces continuaient à opérer dans la zone de Rafah, sans commenter les avancées signalées dans le centre de la ville.

Pendant la nuit, les forces israéliennes ont pilonné la ville avec des frappes aériennes et des tirs de chars, poursuivant leur offensive malgré le tollé international suscité par l’attaque de dimanche qui a déclenché un incendie dans un camp de tentes, tuant au moins 45 Palestiniens, dont plus de la moitié étaient des enfants, des femmes et des personnes âgées.

Depuis cette attaque, au moins 26 autres personnes ont été tuées par des tirs israéliens à Rafah, selon des responsables de l’enclave.

Les chars israéliens se sont dirigés vers les quartiers ouest et ont pris position sur la colline de Zouroub, dans l’ouest de Rafah, au cours de l’une des pires nuits de bombardement rapportée par les habitants. Mardi, des témoins ont fait état d’échanges de tirs entre les troupes israéliennes et les combattants du Hamas dans la zone de Zouroub.

Des témoins à Rafah ont déclaré que l’armée israélienne semblait avoir amené des véhicules blindés télécommandés et qu’il n’y avait aucun signe immédiat de personnel à l’intérieur ou autour de ces véhicules.

Depuis qu’Israël a lancé son incursion en prenant le contrôle du poste-frontière avec l’Égypte il y a trois semaines, les chars ont sondé les abords de Rafah et sont entrés dans certains de ses quartiers orientaux, mais n’ont pas encore pénétré en force dans la ville.

Réagissant à l’attaque de dimanche soir dans un camp où des familles déplacées à la suite d’attaques menées ailleurs dans la bande de Gaza avaient trouvé refuge, les dirigeants du monde entier ont demandé instamment l’application de la décision de la Cour mondiale visant à mettre un terme à l’assaut israélien.

Des habitants ont déclaré que la zone de Tel Al-Sultan, théâtre de l’attaque meurtrière de dimanche, était toujours lourdement bombardée.

« Des obus de chars tombent partout à Tel Al-Sultan. De nombreuses familles ont fui leurs maisons dans l’ouest de Rafah sous les tirs tout au long de la nuit », a déclaré un habitant à Reuters par le biais d’une application de chat.

Environ un million de personnes ont fui l’offensive israélienne à Rafah depuis le début du mois de mai, a indiqué mardi l’agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA).

Israël a poursuivi ses attaques en dépit d’une décision de la plus haute cour de justice de l’ONU qui lui a ordonné vendredi de cesser ses activités, arguant que la décision de la cour lui donne une certaine marge de manœuvre pour mener une action militaire dans cette zone.

