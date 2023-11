Les cliniques privées prêtes à accueillir les Palestiniens blessés

Le président de la Chambre syndicale nationale des cliniques privées, Boubaker Khezama, a renouvelé, jeudi 30 novembre 2023, la disponibilité du secteur privé à soutenir les efforts de l’Etat tunisien pour accueillir les blessés palestiniens pour recevoir des soins en Tunisie.

Sur Shems Fm, Boubaker Khezama a déclaré que le secteur médical privé en Tunisie a un grand potentiel et est prêt à accueillir les Palestiniens blessés, assurant au doyen des médecins que les cliniques étaient prêtes à contribuer à leur hébergement et leur suivi.

D’autre part, le porte-parole a exprimé son mécontentement quant au fait que la chambre syndicale des cliniques privées n’ait pas été invitée à assister à la réunion, qui a été organisée il y a deux jours au ministère de la Santé, pour voir les détails et effectuer la coordination nécessaire.

- Publicité-