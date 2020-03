Les cliniques privées prêtes à accueillir les personnes atteintes du coronavirus

Le président de la chambre syndicale des cliniques privées, Boubaker Zakhama a affirmé, jeudi, la disposition des cliniques privées à accueillir les patients atteints du nouveau Coronavirus, parallèlement à la décision du secteur de reporter les interventions chirurgicales non urgentes à une date ultérieure, afin de prévenir la propagation du virus.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Zakhama a indiqué que la capacité d’accueil du secteur privé est estimée à 450 lits de réanimation.

Une partie de ces lits pouvait être réservé aux personnes atteintes de coronavirus, si le nombre d’infections en Tunisie augmente, à un moment où la capacité d’accueil des établissements publics ne dépasse pas les 250 lits, a-t-il précisé.

Zakhama a expliqué que les préparatifs ont commencé il y a longtemps en coopération entre les cliniques privées et les services de santé régionaux à travers l’organisation de sessions de formation pour les travailleurs dans les cliniques en matière de traitement des personnes atteintes du coronavirus. Une réunion de travail et de coordination se tiendra, vendredi, entre la chambre et le ministère de la santé, a-t-il rappelé.

Zakhama a aussi tenu à souligner que les cliniques ont mobilisé, depuis une période, des équipes médicales ainsi que des ” couloirs de passage ” pour assurer le transfert des personnes atteintes sans risque de contagion.