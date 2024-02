les clubs français dépassent leurs homologues anglais durant la fenêtre du mercato d’hiver

Les clubs de football français ont été les plus dépensiers au cours du mercato d’hiver 2024 avec près de 270 millions d’euros d’achats, selon le rapport sur les transferts internationaux publié mardi par la Fifa.

Il s’agit du double du montant total déboursé par les équipes françaises en janvier 2023 durant la même fenêtre de transferts (+121,1%). C’est aussi la première fois depuis 2017 que les formations anglaises, qui ont dépensé 170 millions d’euros cet hiver, sont devancées dans ce classement.

Globalement, l’Angleterre s’est montrée plus discrète, après une frénésie d’acquisitions, notamment sous l’impulsion de Chelsea.

Dans l’autre sens, c’est le Brésil qui a reçu le plus d’indemnités de transfert (environ 233 millions d’euros).

Quelque 4.716 transactions ont été enregistrées à l’échelle mondiale pour une somme globale de 1,35 milliard d’euros, en recul de 8,2% par rapport à janvier 2023, ce qui représente tout de même le deuxième plus haut total de l’histoire pour un mercato d’hiver.

Du côté des équipes féminines, un nouveau record a été battu avec 1,94 million d’euros dépensés en janvier 2024, en augmentation de 165,5% par rapport à l’année dernière.

