Les clubs tunisiens parmi les formations les plus dépensières en Afrique

Selon un rapport de la FIFA sur les frais des transferts internationaux effectués à l’échelle mondiale durant la période 2011-2020, les clubs tunisiens occupent une place d’honneur avec pas moins de cinq formations parmi les plus dépensières.

Le Club Africain vient en pôle position sur le continent africain avec 70 transferts suivi du Club Sportif Sfaxien (69 transferts), de l’Etoile du Sahel (63 transferts), de l’Espérance Sportive de Tunis (61 transferts) et de l’Espérance de Zarzis (30 transferts).

La formation sang et or est 3e, derrière Pyramids et Al Ahly, du classement suivant les frais de transfert en Afrique.

En 2011-2020, 884 renforts internationaux ont été enregistrés en Ligue 1 tunisienne, contre 791 départs, a indiqué la FIFA.

Une cinquantaine de clubs tunisiens a conclu durant cette période des arrivées de joueurs internationaux pour un total de dépenses de 33,2 millions de dollars mais des revenus estimés à 63,2 millions de dollars.