« Les combats à Gaza dureront encore au moins sept mois »

Le chef du Conseil de sécurité nationale israélien, Tzachi Hanegbi, a déclaré lors d’une interview accordée à Kan, que les combats dans la bande de Gaza se poursuivraient pendant encore au moins sept mois. Il a également précisé qu’Israël contrôle au moins 75 % de l’axe Philadelphie, qui longe la frontière entre la bande de Gaza et l’Égypte.

Concernant les affirmations selon lesquelles Benjamin Netanyahou torpille intentionnellement les accords de libération des otages, Hanegbi a estimé qu’il s’agissait d’une manipulation politique. « C’est une chose abominable. Le Premier ministre, le ministre de la Défense et le cabinet ont approuvé l’élargissement du mandat de l’équipe de négociation. L’autre partie est rigide et cruelle alors qu’Israël a dû assouplir sa position à tel point que les Américains trouvent notre offre très généreuse. »

