Les combats à Tripoli font 7 morts et 31 blessés

Les affrontements armés qui secouent la capitale libyenne Tripoli, depuis samedi soir 27 août , ont fait, au bout d’une quinzaine d’heures ,7 morts et 31 blessés dont des blessés graves et ils se poursuivent sans relâche, rapportent les télévisions libyennes.

Les combats qui opposent deux unités de l’armée relevant du ministère de la défense nationale du gouvernement d’Union nationale, « l’unité d’appui à la stabilité » et « la division 777 » commandée par Hayethem Tajouri, sont concentrés dans le Centre de Tripoli, principalement à l’avenue Ezzaouia, l’avenue de la république et l’île d’El Qods, bloquant des centaines d’habitants dans leurs domiciles et rendant très difficiles l’évacuation des blessés.

Plusieurs habitations ont été endommagées alors que les tripolitains et les citoyens d’autres régions sont intrigués de voir les amis d’hier arriver à de pareilles extrémités, avec la crainte qu’elles ne préludent à une guerre, en bonne et due forme. Les libyens rejettent la responsabilité autant sur le gouvernement d’Union nationale que sur le gouvernement désigné par le parlement.

L’ONU et les représentations diplomatiques de certains pays appellent, en vain, les deux parties au calme.