Les Comores refusent d’accueillir les migrants expulsés

Des Comoriens en situation irrégulière à Mayotte, sont menacés d’expulsion par le gouvernement de l’île française. Réunis pour la prière du vendredi, certains d’entre eux ont été empêchés d’organiser une manifestation en lien avec l’opération alors que l’archipel d’Afrique de l’Est a prévenu vendredi qu’il n’accepterait pas les migrants expulsés.

Lancée par les autorités de Mayotte, l’opération Wuambushu qui signifie « reprise » en mahorais vise à renvoyer vers l’île comorienne d’Anjouan, près de 10 000 personnes installées dans des bidonvilles.

L’opération pourrait commencer ce weekend à Mayotte où près d’un millier de gendarmes et policiers ont été mobilisés. Validée par le président français Emmanuel Macron en conseil de défense, elle devrait durer au moins deux mois.

« Cette opération est manifestement en contradiction avec l’esprit et la lettre de la Convention qui unit nos deux gouvernements depuis juillet 2019. En conséquence, le gouvernement comorien n’entend pas accueillir les expulsés de Mayotte. L’esprit et la lettre, c’est de fixer, c’est de fixer de part et d’autre. Donc de répondre aux questions qui se posent par rapport aux territoires que nous gouvernons ensemble. », a expliqué Houmed Msaidie, porte-parole du gouvernement.