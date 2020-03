Les constructeurs automobiles lancent un cri d’alarme !

L’association des constructeurs européens d’automobiles lance un appel pressant pour un soutien financier à l’industrie automobile qui affronte selon elle “la pire crise” jamais traversée par ce secteur.

L’ACEA lance un cri d’alarme: “Avec l’ensemble de la production proche de l’arrêt et un réseau commercial effectivement fermé, les emplois de quelque 14 millions d’Européens sont à présent en jeu”, a indiqué l’Association des constructeurs européens d’automobile dans un communiqué publié par le site de bfmtv.com .

“Nous appelons à des actions fortes et coordonnées au niveau national et européen pour apporter un appui immédiat en liquidités aux constructeurs automobiles, leurs fournisseurs et leur réseau commercial”, selon le texte de l’organisation qui représente 16 constructeurs automobiles européens.

“Il est clair qu’il s’agit de la pire crise jamais traversée par l’industrie automobile”, a déclaré Eric-Mark Huitema, directeur général de l’ACEA, cité dans le communiqué. La filière automobile est en grande difficulté à cause de la crise économique liée au coronavirus.