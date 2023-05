Les Coréens découvrent la Tunisie  et son potentiel

Après une première édition en 2017, le Forum d’affaires Tunisie-Corée-Afrique s’est tenu aujourd’hui, 8 mai 2023 à Tunis, précisément au Centre de promotion des exportations – Cepex, qui organise l’événement avec l’ambassade de la République de Corée en Tunisie et la Chambre de commerce tuniso-coréenne. Le forum bénéficie du soutien du Busan Economic Promotion Agency, de la Korea Trade-Investment Promotion Agency (bureau d’Alger), MAAP Communication, la Fipa et l’IFC.

Il s’agit de créer les conditions favorables à une coopération économique triangulaire entre la Corée, la Tunisie et l’Afrique, d’une part, et de renforcer un réseautage pratique et efficient au bénéfice de leurs hommes d’affaires, de l’autre. L’appartenance de la Tunisie à des ensembles économiques, tels que le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa) et la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), facilitera ce projet.

Signataire de plusieurs accords de libre échange » préférentiels » avec nombre de pays et groupements régionaux dont l’Union européenne, la Tunisie offre aux entreprises étrangères une plateforme compétitive pour leur rayonnement en Europe, en Afrique et en Moyen-Orient.

A ce propos, le directeur général du Centre pour la promotion des exportations (CEPEX), Mourad Ben Hussein, a indiqué, dans une déclaration à African Manager, que l’organisation de la deuxième session de ce Forum économique est une tentative de maintenir et de mettre en réseau des relations professionnelles bilatérales entre 70 hommes d’affaires et responsables économiques de Corée et environ 200 propriétaires d’entreprises tunisiennes.

Ce rendez-vous représente, également, une opportunité d’investissement entre les deux parties dans plusieurs secteurs d’exportation, notamment les industries, mécanique, électrique, alimentaire et automobile, et d’autres dans les domaines médical et de la santé, qui offrent des opportunités majeures d’investissement et de développement des exportations tunisiennes vers le marché coréen, selon ses propos.

Augmenter les investissements coréens en Tunisie

Mourad Ben Hussein a ajouté que le deuxième objectif du forum est de tirer parti de la position géographique de la Tunisie au cœur de la mer Méditerranée pour en faire une plateforme de promotion des produits coréens sur les marchés européens et africains, et chercher à développer les investissements coréens en Tunisie. Avec seulement six entreprises sur un total de 3700 entreprises étrangères installées en Tunisie, les investissements sud-coréens en Tunisie restent » insuffisants « , a regretté, pour sa part, le vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi.

Il a, en outre, souligné que le forum est une occasion de développer ce nombre, d’autant que les parties institutionnelles sont ouvertes sur le marché tunisien, comme en témoigne la signature attendue de mémorandums d’entente entre le Centre de promotion des exportations et son homologue coréen, ainsi qu’un autre entre l’Agence des investissements étrangers et ses homologues coréens pour développer les échanges commerciaux entre les deux parties.

De son côté, Le président de la Chambre de commerce et d’industrie Tuniso-coréenne, Selim Sellami, a confirmé dans une déclaration à African Manager, que l’objectif principal du deuxième forum Tuniso-coréen-africain est de réduire le déficit commercial entre la Tunisie et la Corée, qui s’élevait à 14,4%, en boostant les investissements et en utilisant la Tunisie comme porte d’entrée de la Corée aux marchés africains et européens au travers de la commercialisation de plusieurs produits, notamment dans le secteur des cosmétiques et des startups.

Accroître la visibilité de la Tunisie en Corée

Sellami a cependant ajouté qu’il existe un problème logistique dont souffre la Corée en raison de la proximité du continent européen, qui peut également être bien investi grâce au début de l’exportation de leurs produits de Tunisie, soulignant la présence de Coréens spécialisés dans plusieurs secteurs dans le forum, notamment l’agriculture, l’automobile, la médecine, les cosmétiques, l’environnement et autres, et recherchant des partenariats avec la Tunisie.

Le responsable a estimé que l’absence de lignes aériennes directes ainsi que les faibles revenus touristiques avec ce pays requiert de la Chambre davantage d’efforts pour y remédier dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le directeur général de Hyundai, Mehdi Mahjoub, en sa qualité de secrétaire général de la chambre tuniso-coréenne, a reconnu dans une déclaration à African Manager, que l’exemple des exportations des composantes automobiles de fabrication sud-coréenne en Tunisie vers l’Europe reste « en deçà des attentes ».

Ila précisé que le but est de développer les exportations tunisiennes vers la Corée, car la Tunisie a longtemps été « fermée » et « inconnue » de la Corée, à cause des exportations ciblant uniquement les pays européens. Le rôle de la chambre est d’ouvrir la Tunisie sur des marchés nouveaux et de ramener des investisseurs coréens qui verront en la Tunisie une base de réussite dans divers investissements.

Les constructeurs automobiles européens ont beaucoup plus d’équipementiers en Tunisie que ceux de la Corée du Sud, a-t-il dit, appelant, à cet égard, celle-ci à développer l’investissement dans le secteur des industries des composants automobiles qui procure plus de 80 mille emplois dans le pays.

Il convient de noter que la proportion des produits fournis par la Corée est répartie entre les matériaux mécaniques et électroniques de 77%, les autres industries de 17%et de 6% entre les produits alimentaires et le textile. La valeur des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Corée du Sud s’est élevée à 724 millions de dinars en 2022.

Pour ce qui est des importations tunisiennes depuis la Corée du Sud, elles ont atteint 633 millions de dinars, enregistrant une baisse de 29,2 % par rapport à l’année 2021. Les produits importés sont notamment les voitures de tourisme et les fils et câbles électriques.