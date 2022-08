La Fédération Tunisienne de Football annone, mercredi, que les dates des demi-finales et finale de la coupe et de la Supercoupe de Tunisie seront modifiées conformément au calendrier de la Confédération africaine de la discipline (CAF).

Les demi-finales de la coupe de Tunisie seront ainsi disputées les 27 et 28 août courant tandis que la finale aura lieu le 2 ou le 3 septembre prochain.

La date de la Supercoupe de Tunisie sera fixée ultérieurement.

