Les décisions du 25 juillet ont affaibli la redevabilité, selon Transparency International

Le rapport annuel de Transparency International sur l’indice mondial de perception de la corruption, qui mesure le degré de corruption dans les secteurs public et gouvernemental de 180 pays du monde entier a maintenu à 34% l’indice de corruption total dans le monde arabe pour la quatrième année consécutive .Aucun des pays de la région n’a enregistré de progrès dans la situation de la corruption au cours de la dernière décennie, décrivant la Tunisie comme un exemple malheureux.

Kinda Hattar, conseiller régional pour le Moyen-Orient à Transparency International, estime que la stagnation de l’indice et l’absence de changement est un message en soi, considérant que cela reflète « un véritable problème, dans la mesure où peu importe la superficialité avec laquelle les pays adhèrent aux lois et aux règles, rien ne se passera tant qu’il n’y aura pas de véritable changement dans le système et la culture dominante. »

La singularité du rapport de cette année réside dans le fait qu’il a suivi la situation de la corruption dans le monde au cours des dix années précédentes, ainsi que le lien entre les indicateurs de corruption et les dossiers de la démocratie et des droits de l’homme.

Hattar affirme qu’il n’y a eu aucun changement réel dans la lutte contre la corruption, bien qu’une décennie se soit passée depuis le printemps arabe, et que cela concerne même les pays qui ont fait des promesses de changement. Elle indique que, pour cette raison, aucun progrès significatif n’a été réalisé dans l’indice, et que même si un pays a progressé dans un aspect, il y aura une régression dans un autre.

Ella a ajouté que la corruption politique est la plus répandue dans la région, qu’il ne s’agit pas seulement d’emprisonner les corrompus, et qu’il y a une crainte qu’il y ait des boucs émissaires à la fin, plutôt que de changer le système qui permet la présence des corrompus.

Le rapport indique que « la corruption politique systémique entrave les progrès dans la région et exacerbe les violations des droits de l’homme » et que « le printemps arabe n’a réalisé aucune des promesses ambitieuses de changement, même dans les pays qui ont réussi à mettre en place de nouveaux systèmes, la démocratie continue également de décliner. »

La Tunisie, un « exemple malheureux » !

Le rapport a estimé que le déclin politique de la Tunisie était la raison de son recul dans l’indice de lutte contre la corruption, indiquant qu’elle avait atteint 44 points, et que la suspension du parlement et la destitution du gouvernement et d’autres mesures prises par le président de la République, Kais Saied ont provoqué une augmentation de l’incertitude et de l’instabilité politique dans le pays.

Le rapport décrit la Tunisie comme un « exemple malheureux » et explique qu’elle pourrait perdre ses acquis démocratiques, soulignant que « les récentes mesures politiques ont affaibli les systèmes de contrôle et de redevabilité », et qu’elles ont provoqué une augmentation de la peur du public de dénoncer la corruption.

Le rapport considère que les problèmes communs qui ont affecté les performances des pays arabes, en général, sont principalement représentés dans la médiation, la corruption et la discrimination sous ses différentes formes, et que ces problèmes établissent l’injustice dans le secteur public, que ce soit dans les opportunités d’emploi ou les services et qu’un citoyen sur cinq dans les pays arabes se voit obligé de payer des pots-de-vin pour recevoir des services de base tels que la santé et l’éducation.

Le rapport a remarquablement abordé cas du Liban, qui subit actuellement les conséquences des crises successives de ces deux dernières années, depuis l’explosion du port de Beyrouth, l’absence de gouvernement pendant plus d’un an, la détérioration des conditions économiques, la baisse significative du taux de change de la lire par rapport au dollar et les manifestations successives appelant au changement des élites politiques responsables de toutes ces crises.

Hattar estime que le Liban est aujourd’hui l’exemple le plus clair des conséquences de l’imbrication de la politique et de l’argent, elle déclare : » nous voyons maintenant les résultats du système de corruption politique et l’imbrication de ses facteurs. Les Libanais ne sont pas en mesure de construire l’État parce qu’il existe des fondations difficiles à contourner qui empêchent la responsabilité et reproduisent le système existant. »