Les défis liés à la production d’électricité et aux énergies renouvelables en Tunisie au cœur d’une conférence internationale

Les défis liés à la production et la consommation d’électricité et à l’essor des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique en Tunisie seront au cœur d’une conférence internationale qui se tiendra le 19 octobre 2022, à Tunis, à l’initiative d’un cabinet d’avocat d’affaires international.

La conférence qui aura pour thème « Production et consommation d’électricité en Tunisie : les défis de l’essor des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique regards croisés et retours d’expérience Maroc, France, Belgique », vise à identifier les enjeux associés, qu’ils soient juridiques, financiers ou techniques, et à proposer des voies pour favoriser cet essor à travers des partages d’expérience au Maroc, en France et en Belgique.

Le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable a vocation à s’intensifier en Tunisie, comme dans d’autres pays d’Afrique ou d’Europe. La maîtrise de l’énergie étant son corollaire pour réussir la transition énergétique.

Cette conférence s’articulera autour de trois panels.

Le premier panel sera axé sur « L’accès au foncier, condition du développement de la production d’électricité renouvelable ».

En effet, la production d’électricité d’origine renouvelable, en particulier dans la filière photovoltaïque, implique la mobilisation de surfaces importantes qui doivent être adaptées au type de production considéré. Ce panel aura pour objectif de débattre les questions suivantes : Comment sécuriser juridiquement la maîtrise foncière ? A travers quels outils (bail, achat, convention d’occupation…) ? Quels sont les terrains utilisables, publics ou privés ? Comment résoudre les conflits d’usage (sur les terrains agricoles, notamment) ? Quelles études techniques préalables pour s’assurer de la viabilité du projet sur le terrain identifié ? Les intervenants livreront leur vision du sujet pour répondre aux questions posées.

Le deuxième panel a retenu pour thème « L’intégration de l’électricité renouvelable dans le système électrique ». La production d’électricité à partir d’énergie renouvelable n’est, en fait, pas une fin en soi. Elle doit trouver sa place dans le système électrique pour répondre efficacement aux besoins des consommateurs. Les capacités d’acheminement physique (transport, distribution, interconnexion) de l’électricité, depuis les installations de production vers les sites de consommation, contribuent à définir le design des centrales électrique à créer (taille, localisation). Les enjeux du stockage et de l’autoconsommation sont également à examiner. Outre l’acheminement, la valorisation de l’énergie est un concept clé ; quelle(s) solution(s) retenir : tarif d’achat garanti de l’électricité produite ? Acheteur unique ? Relation directe entre producteurs et consommateurs (PPA) ? …sont autant de questions qui seront discutées dans le cadre de ce panel.

Le troisième panel aura pour intitulé « L’efficacité énergétique, complément de la production renouvelable au service de la transition énergétique ». Quels que soient les mérites d’une production d’électricité « verte », celle-ci reste soumise à des aléas de faisabilité technique, financière ou juridique. Le levier de l’efficacité énergétique demeure essentiel pour réussir une politique de transition énergétique reposant sur la sécurité d’approvisionnement et la préservation de l’environnement, à un coût maîtrisé. Les participants à ce panel essayeront de trouver des réponses aux questions suivantes : Comment favoriser la sobriété énergétique sans entraver la croissance économique du pays ? Comment agir au plus juste sur la consommation des ménages, des entreprises et des administrations ? Les intervenants aborderont les pistes envisageables qu’ils illustreront notamment à l’appui d’exemples en cours dans d’autres pays.