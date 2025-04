Les droits de douane vont lester l’économie mondiale, prévoit le FMI

Les droits de douane voulus par le président américain Donald Trump et les mesures de représailles prises par les autres pays devraient fortement peser sur l’activité économique mondiale cette année, estime mardi le Fonds monétaire international (FMI).

L’institution basée à Washington se montre prudente, parlant dans un rapport de « prévision de référence » au lieu de son habituelle « référence de base », du fait de la « complexité et de la fluidité de l’instant présent ».

Symbole de la difficulté de l’exercice, le FMI précise avoir pris en compte les évolutions de droits de douane jusqu’au 4 avril et pas nécessairement l’ensemble des mesures de représailles entre Pékin et Washington.

Le FMI s’attend à ce que la croissance mondiale atteigne 2,8% cette année, une valeur révisée à la baisse de 0,5 point de pourcentage par rapport à sa précédente estimation, en janvier.

« Nous entrons dans une période où le système économique mondial que nous connaissons depuis 80 ans est réinitialisé. Mais au-delà de la hausse massive des droits de douane, l’incertitude pèse fortement sur l’économie et si elle se maintient elle ralentira la croissance mondiale », a averti durant une conférence de presse le chef-économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

Signe de l’impact majeur des surtaxes sur le commerce mondial, le Fonds ne prévoit plus qu’une croissance de 1,7% du rythme des échanges de biens et services cette année, alors qu’il prévoyait encore +3,2% il y a tout juste trois mois.

Et si, dans l’immédiat, l’économie mondiale devrait « éviter la récession », l’impact des droits de douane se fait sentir « négativement pour toutes les régions, cette année et la prochaine », selon Gourinchas.

Le risque d’une récession a néanmoins fortement augmenté, tant pour l’économie mondiale que pour les Etats-Unis plus particulièrement.

