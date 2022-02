Les échanges commerciaux entre la Tunisie et l’Algérie s’accroîtraient du 1/3 cette année

Depuis le début de l’année 2022, l’Algérie a entrepris de faire bénéficier les produits tunisiens importés sur son marché de l’exonération du paiement des droits de douane, selon ce qui a été récemment annoncé par le Centre de promotion des exportations.

Le CEPEX a pris soin de préciser que ce sont tous les produits tunisiens exportés vers le pays voisin qui sont éligibles à cette mesure laquelle s’inscrit le cadre de l’accord de la Grande zone arabe de libre-échange(GZALE), à l’exception de ceux figurant sur la liste négative commune à tous les pays arabes identifiés par l’accord pour de nombreuses exigences sanitaires, environnementales, religieuses et de sécurité.

En fait, l’Algérie a annulé, depuis le 1er janvier 2022, la liste négative relative aux produits importés des pays arabes qui ne sont pas couverts par les avantages fiscaux accordés dans le cadre de la Grande zone arabe de libre-échange.

Cette mesure prend rang parmi les mesures les plus importantes qui contribueront à renforcer la compétitivité des produits tunisiens, et c’est aussi une opportunité pour la Tunisie de développer davantage les échanges commerciaux bilatéraux entre les deux pays, selon Ziad Jawadi, vice-président de la Chambre Syndicale Nationale des Entreprises du Commerce International.

Jawadi a, par ailleurs, affirmé, dans une déclaration à African Manager.Ar, que la valeur des exportations de la Tunisie vers l’Algérie l’année dernière s’est élevée t à 593 millions de dinars, et qu’elle a vocation à augmenter dans le cadre de cette mesure.

Plus précisément, il s’attend à ce que les échanges et les transactions commerciales entre les deux pays s’accroissent de plus de 30% au cours de l’année en cours.

Un débouché de taille

Il a, également, souligné que l’exonération de droits de douane appliquée à un éventail important de produits tunisiens exportés vers l’Algérie constituera un débouché de taille pour la Tunisie, soulignant la nécessité d’utiliser cette mesure pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et développer des accords entre eux afin de parvenir à une l’intégration économique.

La directrice générale du commerce extérieur au ministère du Commerce et du développement des exportations, Dora Borji, a indiqué dans un précédent communiqué que la Tunisie est liée par un accord bilatéral avec l’Algérie et que les liens économiques seront renforcés, notant que la coopération commerciale avec l’Algérie est d’une importance extrême en tant qu’extension du marché tunisien.

Il est à noter que la Tunisie et l’Algérie sont membres de la Grande Zone Arabe de Libre Echange et de l’« Accord pour la Facilitation et le Développement du Commerce Interarabe », dont le programme exécutif prévoit l’établissement d’une zone arabe de libre-échange entre les parties contractantes, avec pour objectif de relancer la voie de l’intégration économique arabe.

Rappelons que l’accord visant à faciliter et à développer les échanges commerciaux entre les pays arabes est entré en vigueur le 1er janvier 1998 et l’accord comprend actuellement 18 pays arabes. Le programme exécutif de l’accord vise à faciliter et à développer les échanges commerciaux entre les pays arabes et à renforcer l’action économique arabe commune, conduisant à la création d’une grande zone de libre-échange arabe conforme aux conditions et aux besoins des pays arabes et aux dispositions de l’Organisation mondiale du commerce.