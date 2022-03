Les éco-pionniers  de la rédemption  du Sahara tunisien

Ils espèrent que leur approche de retour aux sources permettra de maintenir en vie l’ancienne étape des caravanes sahariennes et ses traditions en tant qu’alternative durable aux palmeraies à forte irrigation de la région.

Une oasis isolée dans le désert tunisien a été épuisée par des décennies de gaspillage d’eau pour l’agriculture – mais aujourd’hui, des pionniers autour d’un écolodge ou éco-hôtel font revivre le site grâce à des projets innovants.

Ils espèrent que leur approche de retour aux sources permettra de maintenir en vie l’ancienne étape des caravanes sahariennes et ses traditions en tant qu’alternative durable aux palmeraies à forte irrigation de la région.

« Parmi les palmiers, tout peut pousser », a déclaré un sexagénaire agriculteur de l’oasis isolée de Nefta, à sept heures de route de la capitale Tunis, cité dans un reportage du site Alaraby.

« Il y a tout ce dont on a besoin ici : des légumes, des fruits. On peut planter des poivrons, des tomates, des carottes – tout pousse quand il y a du soleil et de l’eau. »

Le problème est que la source Nefta – qui fournissait autrefois quelque 700 litres d’eau par seconde – a été mise à sec par l’irrigation des célèbres dattes de la région, appelées « deglet nour ».

« Les sources de Nefta se sont taries il y a 20 ans », a déclaré le cultivateur.

Les sources d’eau souterraines et des nappes phréatiques étant épuisées et les températures estivales ayant atteint un pic de 55 degrés Celsius en août dernier, la récolte de la saison a été décevante.

Imiter la Nature

Patrick Ali El Ouarghi, qui dirige un pavillon d’écotourisme dans l’oasis, affirme que les plantations de palmiers dattiers, à la bonne échelle, peuvent être exploitées de manière durable.

Il les qualifie de démonstration idéale de la permaculture, un système qui permet de produire des aliments de manière organique en imitant les écosystèmes naturels.

« Les palmiers protègent les arbres fruitiers, et les arbres fruitiers protègent les parcelles de légumes, c’est naturel dans une oasis », a-t-il expliqué.

Le Franco-Tunisien a créé sa « Dar Hi lodge » il y a 11 ans – y compris le « Palm Lab » où des ingénieurs, des architectes et des artistes discutent de la manière de conserver l’oasis.

Le projet écologique vise à « donner envie aux investisseurs et aux agriculteurs de réinvestir dans l’oasis, car elle se dégrade un peu », a-t-il déclaré.

Un thème clé est la lutte contre les graves pénuries d’eau en expérimentant des technologies telles que l’irrigation au goutte-à-goutte.

Non loin de Dar Hi, d’autres tentent de créer de la valeur dans l’oasis.

L’Américain Kevin Klay, 35 ans, ancien résident de Sousse dit être tombé amoureux des dattes lors d’une visite dans le Sud.

« Nous avons réalisé que de nombreuses dattes, jusqu’à 20 à 30 %, étaient jetées et non utilisées à cause d’un petit défaut visuel », dit-il.

Il en a donc acheté quelques kilos, en a retiré les graines, les a séchées et les a passées dans un moulin à café.

Le résultat, dit-il, est un édulcorant « avec un cinquième des calories du sucre blanc », plein de fibres et contenant « plus de potassium que les bananes ».

Armé de ces connaissances, Klay a lancé en 2018 « Dateible », en vendant à l’exportation son « sucre de dattes » produit à partir des fruits du désert certifiés biologiques.

Il emploie désormais neuf personnes, dont sept femmes.

« Nous avons constaté une énorme demande, en particulier aux États-Unis, où se trouve notre principal marché », a-t-il déclaré.

L’entreprise exporte des dattes en vrac et commence également à vendre sur le site de vente en ligne Amazon.

Plusieurs entreprises produisent d’autres dérivés des dattes, comme un substitut de café à base de pépins de dattes et une forme de mélasse à utiliser dans les pâtisseries.

Le système actuel, qui consiste à inonder les vergers avec de l’eau pompée à 100 mètres (300 pieds) sous terre, est un gaspillage, a-t-il déclaré.

Des saveurs inconnues

De retour au lodge, le restaurant fait revivre la cuisine traditionnelle du désert.

« Elle est très simple et date de l’arrivée des nomades », lorsque Nefta, aujourd’hui considérée comme un foyer spirituel du soufisme, était une étape clé sur les routes du désert saharien, explique El Ouarghi.

Ils ont apporté « des saveurs et des épices inconnues qui sont restées ici comme une tradition », a-t-il ajouté.

La cheffe cuisinière du lodge explique que les habitants créent leurs propres mélanges d’épices uniques.

« Ce n’est pas la même chose que de les acheter au marché : nettoyer les feuilles, l’odeur, la saveur, il faut savoir exactement comment faire », a-t-elle déclaré.

Elle cuisine un menu de plats qu’elle a appris de sa mère et du célèbre chef français Frederick Grasser Herme, les recettes étant rassemblées dans un livre récemment publié sur la cuisine des oasis.

« De nombreux ingrédients proviennent des palmeraies : persil, céleri, blettes, haricots verts, petits pois », dit-elle

Certaines recettes sont également adaptées pour utiliser le Moringa, un arbre indien réputé pour ses qualités nutritionnelles et médicinales et sa capacité à se développer dans des conditions arides.

Les espèces d’arbres sont peut-être nouvelles dans l’oasis, mais les habitants espèrent qu’un mélange d’ancien et de nouveau pourra maintenir leur communauté et leur écosystème en bonne santé.