Les efforts de l’ATB commencent à porter leurs fruits

Le Conseil d’administration de l’Arab Tunisian Bank (ATB) a convoqué les actionnaires à une Assemblée générale ordinaire, tenue dans la journée du lundi 28 avril 2025.

Riadh Hajjej, directeur général de l’ATB a affirmé lors de son intervention, que la poursuite de la stratégie de restructuration globale de la Banque constitue la voie la plus optimale et l’unique possible, pour son redressement, sa pérennité et sa rentabilité future.

« Nous vous assurons que nous avons accompli des progrès significatifs et réalisé des avancées concrètes dans la restructuration de plusieurs domaines d’activité de la banque (…) Ces efforts commencent à porter leurs fruits, notamment par une maîtrise progressive des risques de crédits, un renforcement du niveau de digitalisation des opérations internes et externes de la banque, ainsi qu’une réorientation de son organisation autour du service clients ».

Et d’assurer que la banque bénéficie, dans cette phase charnière de son histoire, du soutien total de ses actionnaires historiques…Le groupe Arab Bank, actionnaire de référence, apporte un appui technique constant pour la mise en œuvre des différents projets et pour surmonter les obstacles techniques conjoncturels, notamment dans le cadre des projets structurels liés aux systèmes d’information.

Un PNB en hausse de 6,39%

L’Arab Tunisian Bank (ATB) a réalisé un produit net bancaire (PNB) de 380,167 MD, en hausse de 6,39%. Le résultat d’exploitation a atteint 21,64 MD, contre 6,19 MD en 2023.

Dans le cadre de sa politique de maîtrise des charges, la banque a réussi à contenir la croissance de ses charges générales d’exploitation, qui ont enregistré une baisse de 1% en 2024, ce qui a permis d’améliorer le coefficient d’exploitation de 87 points de base pour atteindre 63,88% en 2024, contre 64,75% en 2023.

Côté bilans, les dépôts et avoirs de la clientèle ont progressé à 7,07 milliards de dinars (+11,38%), tandis que les créances sur la clientèle ont atteint 5,4 milliards de dinars (+0,62%).

S’agissant du plan commercial, la banque a poursuivi ses efforts de financement des différents secteurs économiques.

Elle a enregistré une croissance prudente de l’encours brut de ses crédits. En parallèle, dans un souci d’assurer une liquidité solide dans un contexte économique encore en début de reprise, la banque a réussi à augmenter le volume de ses dépôts.

Un ratio de solvabilité de 10,49%

L’ATB est passé d’un déficit à un bénéfice, avec un résultat net qui a plus que doublé : il est passé de -9,41 millions de dinars (MD) fin 2023 à 10,22 MD fin 2024.

La banque a versé un impôt sur les sociétés de 6,93 MD (contre 1,57 MD un an auparavant) ainsi qu’une contribution conjoncturelle au budget de l’État de 1,17 MD (contre 10 MD en 2023).

Elle a également terminé son exercice 2024 avec un ratio de solvabilité de 10,49% et un ratio de liquidité (LCR) porté à 408,62%.

Pour sa part, le taux de créances classées (CDL) a atteint 14,42%, tandis que le taux de couverture des créances classées s’est amélioré à 73,14% en 2024, contre 70,95% un an auparavant.

En sus, au cours de l’année 2024, la banque a poursuivi progressivement l’installation de son système bancaire intégré.

A noter que le conseil d’administration a décidé de proposer la non-distribution de dividendes.