Les enjeux de la visite de Kamala Harris en Afrique

Kamala Harris entame ce weekend une tournée d’une semaine en Afrique. La vice-présidente américaine est attendue au Ghana, en Tanzanie et en Zambie. Au menu de déplacement le développement économique, le changement climatique, la sécurité alimentaire et la forte croissance de la couche juvénile sur le continent.

L’influence grandissante de Pékin sur le continent sera sans nul doute évoquée. Mais face à l’importance des investissements chinois en Afrique, Kamala Harris devrait aborder le sujet avec circonspection.

« Harris sera confrontée à un délicat exercice d’équilibre au cours de ce voyage. Une grande partie de l’action des États-Unis en Afrique est ancrée dans sa rivalité avec la Chine. La Chine exerce une grande influence sur le continent en prêtant de l’argent aux pays, en construisant de grands projets d’infrastructure tels que des routes et des chemins de fer. Mais en même temps, les responsables américains ne veulent pas que les dirigeants africains aient l’impression d’être pris au milieu de cette partie d’échecs géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Ils veulent que les dirigeants africains aient l’impression qu’ils traitent avec eux selon leurs propres conditions. C’est un aspect que la vice-présidente devra équilibrer pendant son séjour, en essayant de nouer des partenariats qui aident les États-Unis et leurs objectifs géopolitiques, mais aussi en créant ses propres relations avec les pays africains », explique Chris Megerian , journaliste de l’Associated Press à la Maison Blanche..

Les Etats-Unis avaient promis en décembre de l’année dernière de consacrer 55 milliards de dollars à l’Afrique. Depuis le pays tente de maintenir sa volonté affichée lors d’un sommet États-Unis-Afrique qui s’est tenu à Washington.