Les entrepreneurs se plaignent du manque de projets publics et des garanties bancaires

Le président de la Fédération nationale des entreprises du bâtiment et des travaux publics, Jamal Ksibi, que le secteur souffre de problèmes de financement de nouveaux projets nationaux, notamment au niveau garanties bancaires..

Ila expliqué sur Diwan FM, que les entreprises ont besoin d’une garantie bancaire pour la bonne mise en œuvre du projet, mais que le processus se heurte à beaucoup de difficulté, ajoutant que les banques publiques ont fixé des conditions exorbitantes aux entrepreneurs.

Il a indiqué que le ministère de l’Equipement œuvre à résoudre le problème avec la Banque centrale, le ministère des Finances et la Primature, soulignant la nécessité de modifier les textes et de restaurer le niveau de confiance entre les banques et les entreprises.

Il a souligné que les entreprises de bâtiment ont été lésées par les difficultés économiques et de la « pénurie » des projets publics.

