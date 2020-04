Les entreprises, locales et étrangères, s’adaptent au Covid-19 et font preuve de savoir-faire

Le think-tank international OBG (Oxford Business Group), vient de publier un mini-rapport intitulé « l’innovation au cœur de la crise du Covid-19 en Tunisie ». Il y évoque des cas concrets d’entreprises tunisiennes et étrangères installées en Tunisie, qui se sont vite accommodées et adaptées à la crise du Coronavirus.

« Un certain nombre d’entreprises dont celles étrangères ont d’ores et déjà contribué à l’effort national de lutte contre le Covid-19. Ces actions ont pris la forme de dons ou encore de réorientation de leurs appareils productifs afin de fournir du matériel et des équipements médicaux au secteur de la santé, » a déclaré Abdelbasset Ghanmi, Directeur général de l’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA), à OBG.

L’une des entreprises participant à cet effort est Consomed, un fabricant de produits médicaux qui a doublé son temps de travail afin de produire 50 000 masques par jour. L’entreprise a attiré l’attention internationale fin mars lorsque 150 de ses employés ont accepté de se confiner dans les locaux de l’usine, où des dortoirs ont été installés, dans le cadre des efforts déployés afin de lutter contre la propagation du virus et d’assurer la continuité des activités.

Comptant plus de 1600 usines textiles sur l’ensemble de son territoire, qui représentent plus de 30% des emplois du secteur manufacturier, la Tunisie est indéniablement bien placée pour relever le défi de la demande accrue. « Le secteur du textile tunisien possède le savoir-faire et la capacité qu’il faut pour répondre aux besoins du système de santé en termes de vêtements de protection et de masques, » a déclaré Kamel Zarrad, PDG de Sartex, à OBG. L’entreprise tunisienne, spécialisée dans la production de produits finis en denim, a converti une partie de sa ligne de production pour fabriquer des masques de protection. « Comme la plupart des entreprises, nous opérons actuellement à capacité réduite. La relance du secteur devrait se faire en plusieurs phases, tout en adhérant à des mesures strictes de santé et de sécurité, » a ajouté Zarrad.

Mettant en exergue le fait que la Tunisie mise désormais sur la technologie et les compétences locales, OBG a indiqué que « forte de ses succès dans le secteur industriel, la Tunisie a également été saluée ces dernières années pour ses investissements dans des segments à forte valeur ajoutée tels que l’électronique, l’ingénierie et la technologie, dont bon nombre contribuent désormais la lutte contre le Covid-19 ».

Kromberg & Schubert, Dräxlmaier, Orange et FabLab s’y mettent

Elle cite ainsi, par exemple, la société allemande Kromberg & Schubert, spécialisée dans le câblage automobile, qui a développé des visières de protection grâce à la technologie d’impression 3D. L’entreprise a ainsi pu produire environ une trentaine d’unités en utilisant uniquement des matières premières et équipements existants, et dont elle a fait don à l’hôpital régional de Béja. De même, en collaboration avec le ministère de la Ssanté, la Fondation Orange soutient six FabLabs Solidaires à Tunis, Sfax et Gabès, qui s’attèlent à fabriquer des visières de protection pour le personnel de santé avec des machines de découpe laser. A elle seule, la FabLab de Sfax, Djagora, fabrique 1500 visières quotidiennement depuis le 20 mars ».

Mais encore « les FabLabs Solidaires d’Orange relèvent d’un programme dédié aux jeunes de 12 à 25 ans qui sont en rupture avec l’enseignement classique, et leur offre l’opportunité de développer des compétences numériques et techniques. Autre initiative de soutien du personnel médical, le fournisseur allemand de composants automobiles Dräxlmaier Tunisie a fait don à l’Hôpital Abderrahmen Mami de Tunis d’un robot fabriqué localement afin d’aider les patients atteints du Covid-19 par le biais de la télémédecine. Baptisé Veasense et produit par la start-up tunisienne Enova Robotics, le robot permet au personnel de santé de l’hôpital d’effectuer un diagnostic préliminaire à distance et de contrôler l’état des patients sans contact physique. Enova Robotics est également à l’origine d’une autre innovation aidant le pays dans son combat contre le Covid-19 ».

Ayant fait sa première apparition dans les rues de Tunis le 24 mars, le robot PGuard, un drone terrestre, a été acquis par le ministère de l’Intérieur afin de faire respecter les règles de confinement actuellement en vigueur dans le pays. L’appareil, contrôlé à distance par des officiers tunisiens, comporte des caméras infrarouges et thermiques, un système audio, un GPS, et un système d’alarme lumineux et sonore qui permet aux officiers de contrôler les papiers d’identité des habitants et de diffuser des avertissements audio à destination des contrevenants aux règles du confinement.

La Tunisie de l’après Covid-19 : Kromberg & Schubert conseille

Et OBG de conclure, en citant Wissem Badri, le Directeur Général de Kromberg & Schubert Tunisie, que « les perspectives économiques futures de la Tunisie dépendront en grande partie de sa capacité dans la lutte contre le Covid-19 de miser sur ses atouts – notamment sa main d’œuvre compétente et qualifiée – ainsi que son pouvoir de remettre sur pied son activité économique », qui conseille que « la Tunisie doit s’atteler à mettre en place une stratégie solide pour le post-confinement afin que les entreprises puissent reprendre progressivement le travail, en toute sécurité. Ceci est d’autant plus important pour les industries exportatrices, comme le segment des composants automobiles, en particulier lorsque les activités économiques et la demande internationale de produits manufacturés tunisiens repartiront à la hausse. »