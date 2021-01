Les établissements de santé publique appelés à travailler en équipe durant le confinement général

Le ministère de la Santé a appelé mercredi tous les établissements de la santé publique à travailler en équipe durant la période du confinement général et du couvre-feu du 14 au 17 janvier courant, selon un communiqué publié mercredi.

- Publicité-

Il a également appelé les responsables dans les administrations centrales, régionales et locales et les établissements publics à caractère non administratifs placés sous sa tutelle à poursuivre le travail selon les horaires administratifs habituels au cours de la période allant du 15 au 24 janvier courant.

Dans les administrations précitées, les jours et les horaires de travail seront maintenus les vendredi 15 et samedi 16 janvier courant de 8 h 30 jusqu’à 13 h.

Les horaires administratifs en vigueur seront également maintenus au sein de ces administrations à partir de lundi 18 janvier jusqu’à dimanche 25 janvier 2021 ajoute le même communiqué.

Ces mesures ont été prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et la mise en œuvre des décisions annoncées hier mardi par la commission nationale de lutte contre le coronavirus relatives au confinement sanitaire général du 14 au 17 janvier 2021 et au couvre- feu de 16h à 6h du matin, outre le travail en alternance au sein des administrations du 18 au 24 janvier courant.