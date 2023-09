Les étapes du projet du gazoduc Nigeria-Maroc dévoilées

La ministre marocaine de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a indiqué en réponse à une question parlementaire du groupe du Mouvement Populaire (MP) que le projet du gazoduc entre le Maroc et le Nigeria allait bon train et a mis en avant les importants progrès.

Les études en cours, qui ont atteint des stades avancés selon la ministre, ont prouvé la faisabilité de sa mise en œuvre et celle économique tandis que le tracé optimal du pipeline a également été déterminé, souligne le site Hespress . La ministre a indiqué que des étapes importantes intéressant le projet étaient programmées dans les mois à venir, comprenant notamment des évaluations de terrain et une étude de l’environnement et social, la signature des traités intergouvernementaux nécessaires, ainsi que la mise en place de la société de projet, chargée de coordonner le financement, la construction et les opérations, puis de mobiliser les bailleurs de fonds internationaux. Ce projet stratégique, ajoute Leila Benali,“ a suscité l’intérêt des bailleurs de fonds internationaux“.

