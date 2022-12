Les Etats-Unis détiennent un suspect de l’attentat de Lockerbie

Un Libyen soupçonné d’avoir assemblé et programmé la bombe de l’attentat de Lockerbie en Ecosse, tuant 270 personnes en décembre 1988, est détenu par les Etats-Unis, selon les autorités américaines dimanche.

Un porte-parole du département de la Justice a confirmé dans un email transmis à l’AFP l’arrestation et la mise en détention d’Abou Agila Mohammad Massoud, révélée auparavant par le parquet écossais.

« Il doit comparaître devant un tribunal du district de Columbia », c’est-à-dire la capitale Washington, a précisé le porte-parole, sans indication de date.

Aucune précision n’a été donnée sur les circonstances entourant l’arrestation de M. Massoud.

Selon le New York Times, il a été arrêté par la police fédérale (FBI) et est en cours d’extradition vers les Etats-Unis.

« Les familles des victimes de l’attentat de Lockerbie ont appris que le suspect Abou Agila Mohammad Massoud est détenu par les autorités américaines », avait indiqué auparavant le parquet écossais dans un communiqué.

« Le parquet écossais et la police, en coordination avec le gouvernement américain et les collègues américains, continueront à poursuivre cette enquête avec pour seul but de mener devant la justice ceux qui ont agi au côté d’al-Megrahi », seul condamné dans cette affaire, a-t-il ajouté.