Les États-Unis et la Tunisie : Partenaires dans l’exportation de la stabilité

Cette semaine, les Etats-Unis et la Tunisie ont convoqué la 36ème Commission militaire mixte annuelle, fêté le 20ème anniversaire du programme de partenariat de la Garde nationale du Wyoming entre l’Etat du Wyoming et la Tunisie, et célébré la livraison à la Tunisie du sixième avion de transport militaire C-130 venant des Etats-Unis.

Le 24 mai 2024, la secrétaire adjointe à la défense pour les affaires de sécurité internationale, Celeste Wallander, et le ministre tunisien de la Défense nationale, Imed Memmich, ont coprésidé la 36e commission militaire mixte américano-tunisienne tenue au ministère de la défense nationale à Tunis les 23 et 24 mai, à laquelle s’est jointe la chargée d’affaires Natasha Franceschi, au nom de l’ambassade des États-Unis en Tunisie. Au cours de la même semaine, une délégation menée conjointement par Gregory Porter, major général de la Garde nationale du Wyoming, et Isadora Helfgott, vice-doyenne de l’université du Wyoming pour l’engagement mondial, s’est rendue en Tunisie pour célébrer le 20e anniversaire du programme de partenariat entre le Wyoming et la Tunisie. Les discussions ont porté sur les domaines de coopération existants et émergents dans les domaines de la sécurité, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture et du tourisme.

D’après un communiqué de l’ambassades des Etats-Unis en Tunisie, les participants des deux pays ont célébré la livraison récente, dans le cadre d’une vente militaire à l’étranger, du sixième avion de transport militaire C-130 qui vient s’ajouter à la flotte active de la Tunisie, lors d’une cérémonie d’inauguration qui s’est déroulée le 23 mai à la base aérienne d’Al Aouina. Au cours des 12 derniers mois, la Tunisie a utilisé ces six avions, d’une valeur de 588 millions de dinars tunisiens (190 millions de dollars), pour toute une série de missions humanitaires, notamment l’acheminement de l’aide aux zones inondées en Libye, le soutien médical aux victimes du tremblement de terre en Turquie, l’appui aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et la lutte contre les incendies en Tunisie.

Relations privilégiées et partenariat durable

La secrétaire adjointe Dr Wallander a déclaré : « Les relations entre les États-Unis et la Tunisie sont privilégiées. Notre partenariat durable avec la Tunisie remonte au traité de paix et d’amitié de 1797. Les forces armées tunisiennes sont des partenaires militaires de premier plan. Le professionnalisme de l’armée tunisienne est bien connu et constitue le fondement de notre partenariat solide et de longue date. Notre partenariat en matière de sécurité est robuste, stratégique et va de l’avant grâce à notre feuille de route pour la coopération en matière de défense ». Wallander a également fait l’éloge du leadership de la Tunisie dans les domaines de la formation des partenaires, ce qui contribue à faire de cette région une région plus prospère, plus stable et plus sûre.

Au cours de la Commission militaire mixte, les participants du Département américain de la Défense, du Département d’État américain et du Ministère tunisien de la Défense nationale se sont concertés sur un large éventail d’initiatives visant à renforcer les capacités professionnelles, à accroître l’interopérabilité et à renforcer la sécurité régionale. Les discussions stratégiques ont porté sur un échange d’idées sur les moyens de développer le partenariat de défense au cours des prochaines années par le biais du programme de partenariat d’État, de la formation conjointe, de l’enseignement professionnel et des exercices bilatéraux et multilatéraux, notamment les exercices AFRICAN LION et PHOENIX EXPRESS.

La délégation américaine représentant la Garde nationale du Wyoming et l’Université du Wyoming a rencontré ses homologues tunisiens, notamment ceux des ministères de la défense, de l’enseignement supérieur et de l’agriculture, dans le cadre de leur visite à Tunis du 20 au 24 mai. Le programme de partenariat de la Garde nationale américaine avec l’État du Wyoming a débuté en 2004 et vise à renforcer le partenariat bilatéral, notamment par l’octroi de bourses à des étudiants tunisiens pour qu’ils suivent des études à l’Université du Wyoming. La Garde nationale du Wyoming a participé à des projets avec la Tunisie qui se concentrent sur le développement de l’aviation, les évacuations médicales, l’entraînement de l’infanterie, la préparation aux catastrophes et le développement professionnel des officiers d’état-major tunisiens, rappelle le communuiqué de l’Ambassade US.